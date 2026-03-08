José Abellán, cardiòleg: “Caminar 6.000 passos al dia ja aporta beneficis clars, sobretot en grans”

Durant anys, el nostre rellotge intel·ligent ens ha dictat una sentència implacable: o arribes als 10.000 passos o has fracassat en la teva missió diària d’estar sa. Aquesta xifra, gravada a foc a la nostra ment, s’ha convertit en una mena de religió tecnològica. (Sí, nosaltres també ens hem sentit culpables en mirar el comptador a les deu de la nit i veure que ens falten milers).
Però, i si et diguéssim que aquesta xifra és un invent del màrqueting i no una necessitat mèdica? El cardiòleg José Abellán ha trencat el silenci, desmuntant aquest mite i revelant que els beneficis reals per al teu cos apareixen molt abans del que creus. Espòiler: la clau no està en la quantitat obsessiva, sinó en la constància estratègica.
La barrera dels 6.000 passos: el nou estàndard d’or
Abellán ha estat contundent en la seva última intervenció: no cal deixar-se la pell caminant fins a l’extenuació. Segons l’evidència científica, a partir dels 6.000 passos diaris, el cos ja comença a experimentar millores mèdiques evidents. Això és especialment crític per a majors de 60 anys, on aquest llindar marca una diferència real en la qualitat de vida. (És un alleujament saber que no cal ser un atleta per protegir el cor).
La gestió de l’esforç és fonamental. Les dades no menteixen: fins i tot nivells d’activitat més baixos, en el rang dels 2.600 a 2.800 passos, ja redueixen de manera significativa el risc de mortalitat general. No estem parlant de maratons, estem parlant de supervivència bàsica i millora de la funció vascular.
L’esglaó de la supervivència: quan passa la màgia metabòlica
La ciència ha traçat un mapa força clar sobre el que passa a les teves artèries quan decideixes sortir a caminar. A mesura que sumes passes, el teu cos et recompensa amb escreix, però amb rendiments decreixents. En arribar als 7.200 passos, el risc de patir un infart cau en picat. Si aconsegueixes arribar als 8.000 passos, la mortalitat per qualsevol causa descendeix de manera dràstica. (És a dir, cada pas addicional després dels 2.000 és una inversió en el teu propi futur).
No estem parlant només de caminar per caminar. El múscul, en entrar en moviment, es converteix en una màquina de processar energia. Quan actives el cos, especialment després de dinar, permets que els teus músculs capturin la glucosa en sang de manera molt més eficient. Això manté els teus nivells de sucre estables i evita pics que, a llarg termini, són l’enemic número u del teu metabolisme i l’origen de la resistència a la insulina.
Per què la intensitat és l’ingredient secret?
Aquí arriba el gir important que ningú no t’explica: el passeig d'”aparador” no compta igual que una marxa decidida. Caminar a ritme lent està molt bé per passejar el gos, però si busques un benefici real per al teu cor, has de posar-hi intensitat. Un ritme enèrgic obliga el teu cor i el teu sistema vascular a treballar en un nivell superior, millorant la sensibilitat a la insulina i enfortint la musculatura cardíaca.
Existeixen tècniques fins i tot més avançades, com l’anomenada “caminada teabag”, capaç de multiplicar fins a 2,5 vegades la despesa energètica d’un passeig convencional. (Potser sona estrany, però és una eina d’estalvi metabòlic increïble si busques resultats ràpids sense passar hores caminant). La clau està a elevar lleugerament les pulsacions durant el passeig, convertint una caminada rutinària en una sessió d’entrenament real.
La connexió invisible: el cor i les teves emocions
Però hi ha més. La salut del teu cor no depèn només de quantes vegades mous els peus. Abellán subratlla que la gestió emocional és un altre pilar que solem ignorar. L’estrès crònic i l’ansietat generen una resposta inflamatòria que danya directament les teves artèries. Caminar, a més de ser exercici, és una vàlvula d’escapament per al cortisol.
Quan t’obligues a caminar 10.000 passos per pura obligació, estàs afegint una capa d’estrès al teu dia a dia. Quan decideixes caminar per gaudir de l’aire lliure o desconnectar, estàs cuidant el teu cor per partida doble: física i psicològicament.
Recorda això: el cos humà està dissenyat per moure’s, no per acumular números en una pantalla de quars. Si avui no has arribat als 10.000, no et castiguis; has complert amb el necessari per protegir la teva salut si t’has mantingut actiu i constant.
La propera vegada que vegis aquesta xifra al teu mòbil, recorda que la ciència està de la teva part i que el moviment, per petit que sigui, sempre suma. Sortiràs a fer aquesta volta avui o et quedaràs esperant al comptador del rellotge?