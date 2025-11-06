Els experts ho confirmen: fer la migdiada redueix l’estrès i millora l’estat d’ànim

Tot i que el ritme de la vida moderna ens ha anat allunyant d’aquest costum, la veritat és que dormir després de dinar no només ens ajuda a recuperar energies, sinó que a més és un bon canalitzador de l’estrès i ens permet sentir-nos més equilibrats emocionalment.
A mesura que avança el dia, el cos demana una pausa, i una breu migdiada pot ser aquest punt diferencial entre una tarda pesada i lenta o una jornada realment productiva. I no es tracta de mandra. Aquest descans curt és una eina natural que amaga molts beneficis.
Simplement, ens sentim millor!
Quan els experts parlen sobre la migdiada, tots coincideixen que el temps ideal per fer-la és entre 15 i 30 minuts. Això permet al sistema nerviós desconnectar just el necessari per reiniciar les seves funcions amb més equilibri.
Ens ajuda a disminuir l’ansietat i l’estrès perquè baixen els nivells de cortisol i els músculs es relaxen. A més, aquest tipus de descans influeix de forma directa en l’estat d’ànim. En despertar d’una migdiada breu, el cos allibera serotonina, clau per a la regulació emocional.
D’altra banda, en fer aquesta pausa, es redueix la sobreexcitació de l’organisme, cosa que fa baixar la pressió arterial. També s’ha comprovat que ajuda a retardar l’envelliment, almenys 5 o 6 anys. Que no és poca cosa.
És un gest que ens ajuda a acabar de veure el dia amb una altra perspectiva: amb més calma, amb claredat i amb més control emocional.
Recordem que després de dinar, el cos es torna pesat perquè el nostre organisme es concentra en fer la digestió. En aquest procés, consumim més calories i per això moltes persones tenen son. D’aquí que la migdiada sigui tan convenient.
Però, hi ha una manera correcta de fer la migdiada?
Sí, és important aprendre a diferenciar aquesta pausa a migdia del descans que preparem a la nit. Perquè tingui tots aquests efectes positius, cal cuidar els detalls d’aquest petit ritual.
L’entorn que preparem per fer-la és important. Aquest ha de ser un espai tranquil, amb una llum tènue i una temperatura agradable. Allunya les pantalles i disposa’t a desconnectar durant aquests minuts.
La migdiada no ha de ser llarga. És a dir, no hauria d’excedir els 30 minuts. Si veus que necessites fer migdiades molt llargues amb molta freqüència, probablement caldrà revisar la teva salut. La raó és que durant aquest temps evitem entrar en un son profund que després ens deixi més cansats i ens impedeixi dormir bé a la nit.
Els experts recomanen no fer-la molt tard. El millor és fer-la entre les 13 i les 15 h. Tot i que és clau preparar un bon entorn, no cal un llit perfecte. A vegades, un sofà còmode o estirar-se en una butaca pot ser suficient.
En aquest breu espai de temps, li permetem al cos entrar en un parèntesi de serenitat.
Incorpora l’hàbit i no el vegis com una pèrdua de temps
Tornant al punt de la vida moderna i agitada en què vivim, és normal que molts pensin que fer la migdiada és una pèrdua de temps o fins i tot, un luxe que no es poden permetre.
Però la veritat és que cada cop més professionals i empreses comencen a integrar breus descansos en la rutina laboral perquè s’han comprovat els beneficis que aporten a nivell personal i, directament, en el rendiment laboral.
És una estratègia d’autocura que ens ajuda a gestionar els nostres nivells de concentració i estrès. A canvi, podem prendre millors decisions, ens comuniquem amb més empatia i treballem amb més eficàcia. Tot això es tradueix en relacions més sanes, jornades més productives i en una vida més conscient i equilibrada.