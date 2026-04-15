Els 7 secrets de la Marta León per cuidar-se per dins: la nutrició femenina al servei de la teva pell

Oblida’t de les cremes de cent euros i dels tractaments invasius que prometen miracles de la nit al dia. La vertadera revolució estètica no passa al centre de bellesa, sinó al teu carret de l’anar a comprar. L’experta en salut femenina, Marta León, acaba de desvelar els pilars nutricionals que realment transformen la teva pell i el teu cabell des de l’interior.
No és una teoria més. És bioquímica pura aplicada a la bellesa. Segons l’especialista, la nostra pell és el mirall de la nostra salut hormonal i digestiva. Si no li dones la gasolina adequada, cap rutina de deu passos coreana podrà salvar-te del to apagat o de la caiguda capil·lar estacional. (I sí, nosaltres també hem estat malbaratant diners en sèrums màgics fins avui).
El rei de l’elasticitat: Omega-3
Si hi ha un nutrient que Marta León posa al pedestal més alt, aquest és l’Omega-3. Aquest àcid gras essencial és l’encarregat de mantenir les membranes de les nostres cèl·lules flexibles i perfectament hidratades. Sense ell, la pell es torna trencadissa i perd aquella llum natural que tots busquem. El millor és que no necessites càpsules estranyes: el tens a mà al peix blau i a les llavors de lli o xia.
Però no es queda aquí. Aquest nutrient actua com un potent antiinflamatori natural. En un món on l’estrès i la pol·lució inflamen el nostre rostre diàriament, l’Omega-3 és l’escut definitiu. Si vols que el teu cabell brilli com mai, assegura’t que aquests greixos saludables no faltin al teu plat cada setmana.
Zinc i Seleni: Els arquitectes del cabell
Notes que el teu cabell ha perdut força o que les teves ungles es trenquen només de mirar-les? Probablement tinguis un dèficit de Zinc i Seleni. Aquests dos minerals són els encarregats de la síntesi de queratina. Marta León insisteix que el Zinc és fonamental per al creixement cel·lular i la reparació dels teixits danyats. El pots trobar fàcilment als llegums i a la fruita seca (especialment a les pipes de carabassa).
Per la seva banda, el Seleni és el guardià contra els radicals lliures. És l’antioxidant que evita que la teva pell envelleixi abans d’hora per culpa del sol o el tabac. Una sola nou del Brasil al dia és suficient per cobrir les teves necessitats. És així de senzill i, alhora, així de potent per a la teva arquitectura biològica.
La importància de les vitamines “del sol” i “de la vida”
La vitamina D i les vitamines del grup B (especialment la Biotina) completen aquest equip d’elit. Marta León adverteix que moltes dones presenten nivells baixíssims de vitamina D, cosa que repercuteix directament en la regeneració dels fol·licles pilosos. No és només qüestió de prendre el sol; a vegades la dieta necessita una empenta amb ous o lactis de qualitat.
És vital entendre que el cos prioritza els òrgans vitals. Si et falten aquests nutrients, el teu organisme els “robarà” del teu cabell i la teva pell per donar-los al teu cor o al teu cervell. Per això, la bellesa és el primer que es perd quan la nutrició falla. És el senyal d’alarma que t’envia el teu cos per dir-te que alguna cosa a dins no va bé.
Sabies que la teva digestió és el teu millor cosmètic?
Marta León posa un èmfasi especial en una cosa que solem oblidar: no ets el que menges, sinó el que absorbeixes. De res serveix menjar el millor salmó del món si el teu intestí està inflamat. Una microbiota equilibrada és la que permet que tots aquests nutrients arribin al seu destí. Per això, incloure fermentats i fibra és el pas previ a qualsevol tractament estètic d’èxit.
L’experta ens recorda que l’autocura no ha de ser un càstig ni una obsessió per la perfecció. Es tracta d’entendre que cada mossegada és una inversió en la teva salut futura. La pell lluminosa i el cabell fort són, simplement, l’efecte secundari d’un cos ben nodrit i en equilibri hormonal.
El veredicte final: Menys química, més celler
Estem davant d’un canvi de paradigma. La bellesa ja no s’entén sense la nutrició. El consell de Marta León és clar: simplifica el teu necesser i complica la teva dieta (en el bon sentit). Omple el teu celler de colors vius, greixos bons i minerals essencials. Els resultats al mirall seran molt més duradors i profunds que qualsevol retoc ràpid.
Al cap i a la fi, la clau d’aquell “efecte bona cara” que tant envegem a les xarxes socials sol estar amagada en una amanida ben combinada o en un bon grapat de llavors. Continuaràs buscant el miracle en un pot o començaràs a alimentar la teva bellesa des d’avui mateix?
Potser el secret més ben guardat de les pells perfectes no sigui una genètica privilegiada, sinó una llista de la compra intel·ligent i conscient.