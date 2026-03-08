Portes setmanes planificant aquest disseny, buscant l’estudi perfecte i visualitzant com quedarà a la teva pell. Però espera. Abans que l’agulla toqui la teva dermis, hi ha alguna cosa que el divulgador Manuel Viso vol que sàpigues. No estem parlant d’estètica; estem parlant de biologia pura i dura.
El teu tatuatge no és una pintura superficial. És una injecció massiva de tinta que, segons els experts, canvia les regles del joc al teu organisme per sempre. I no, la tinta no es queda on la posen.
La “trampa” del teu sistema immunitari
Imagina que el teu sistema immune és un cos d’elit. En el moment que la tinta entra a la teva pell, les teves cèl·lules defensives —els macròfags— detecten un intrús. Intenten engolir el pigment per eliminar-lo, però fracassen. El resultat és un bucle de batalla constant que, lamentablement, esdevé crònic.
Això no és una inflamació que marxa amb una pomada al cap de tres dies. És una resposta persistent del teu sistema immunitari que, en alguns casos, ha estat associada per estudis preliminars amb riscos de limfoma o melanoma. Tot i que la ciència encara necessita més temps, l’advertiment és clar: el teu cos mai deixa de lluitar contra aquest tatuatge.
Cal tenir en compte un detall crucial: no totes les tintes són iguals. La tinta vermella sembla ser la que provoca més “estralls” al causar la mort prematura de les teves cèl·lules defensives.
On acaba realment aquesta tinta?
Aquí arriba la dada que et farà replantejar la mida del teu proper tatuatge. Quan l’organisme intenta drenar la tinta mitjançant el sistema limfàtic, les partícules de pigment no desapareixen màgicament. Viatgen a través de la limfa fins als ganglis, actuant com a centres d’acumulació.
En peces de gran format, el perill augmenta: la tinta pot arribar potencialment a òrgans vitals com el fetge o els ronyons. És una realitat que fins fa ben poc navegava en un buit legal absolut.
El que has d’exigir abans de tatuar-te
Des de 2022, la Unió Europea va posar en marxa el programa REACH per filtrar els pigments que contenen metalls pesants i substàncies perilloses. Tanmateix, el risc continua existint. Si t’has de tatuar, no et fixis només en l’estil de l’artista: pregunta per la procedència de les seves tintes i exigeix garanties.
Tatuar-se és una decisió personal, però ha de ser una decisió informada. No es tracta de viure amb por, sinó d’entendre que el nostre cos és un temple que, de vegades, també rep intrusos que no sempre sabem gestionar.