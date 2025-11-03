Dra. Dolores de la Puerta, metgessa: “no n’hi ha prou amb prendre probiòtics si la teva vida va en contra de la teva salut intestinal”

L’intestí, per a la doctora Dolores de la Puerta, pot ser el nostre primer cervell, per la quantitat de neurones que hi ha.
El 90% de la serotonina (l’hormona de la felicitat) que hi ha al cos prové de l’intestí. Així que no hauria de sorprendre que no n’hi hagi prou amb prendre probiòtics si el teu propi estil de vida està atemptant contra la teva salut intestinal.
L’experiència de la doctora de la Puerta l’ha portat a fer diverses publicacions, entre elles ‘Un intestino feliz’ i ‘La microbiota estresada’. Ens explica que no hi ha cap suplement que repari el dany constant dels mals hàbits.
Cuidar la nostra microbiota té més a veure amb un estil de vida que amb un suplement
L’accés a la informació, gràcies a l’era digital, ha posat en el punt de mira els probiòtics. Avui dia els veiem com una solució ràpida als problemes digestius. Però, tal com adverteix la doctora Dolores, que és experta en salut intestinal: “aquest enfocament té els seus límits”. Prendre probiòtics mentre es mantenen hàbits que perjudiquen l’intestí és com voler omplir un cubell d’aigua amb un forat al fons: és impossible.
L’intestí és un ecosistema que acull nombrosos bacteris, virus i fongs que conviuen en harmonia amb el nostre cos. Aquest equilibri no només influeix en la digestió, sinó també en la immunitat, l’estat d’ànim i el metabolisme. Si bé els suplements probiòtics poden ajudar, si no corregim d’arrel allò que ens afecta, els seus efectes seran mínims i molt poc duradors.
4 pilars fonamentals que ens ajuden a construir una microbiota saludable
La doctora de la Puerta insisteix que una microbiota forta no s’aconsegueix amb una càpsula, sinó que es construeix amb el que mengem, com dormim, la quantitat d’activitat física que fem i com gestionem l’estrès a la nostra vida.
I si justament ens referim a això, cal destacar que la vida moderna arrasa amb aquests factors: menjar ràpid i processats, vida sedentària per feines davant l’ordinador, pantalles fins a la matinada i estrès acumulat.
Parlem d’una bomba atòmica amb la qual convivim cada dia i, sens dubte, aquest entorn deteriora la nostra barrera intestinal. No és estrany que et sentis inflat, amb excés de gasos, una digestió més pesada, fatiga o fins i tot malestar emocional. En síntesi, l’equilibri bacterià es trenca.
L’intestí i el cervell estan directament connectats
El canal entre l’intestí i el cervell és com una autopista fluida on la informació va i ve. El que li passa a un impacta l’altre. Per això no ens pot sorprendre que una mala salut digestiva estigui relacionada amb l’ansietat, la irritabilitat o el cansament.
Dormir malament, viure sota tensió constant i ignorar les nostres emocions i el que ens demana el cos té un efecte directe en la nostra microbiota. I també passa a l’inrevés: quan l’intestí està desregulat i inflamant, el nostre sistema nerviós ho nota. És un bucle constant que només podem trencar amb canvis radicals en l’estil de vida.
Aleshores, els probiòtics no serveixen? Sí que serveixen, però no són un salvavides
Prendre probiòtics pot ser beneficiós, però sempre que es faci amb criteri. No tots els probiòtics són iguals, ni totes les persones necessiten els mateixos. Per tant, el més recomanable és comptar amb l’assessorament d’un professional per triar les soques específiques.
Però definitivament, no podem esperar que la ingesta de probiòtics compensi anys de mals hàbits. Són més efectius quan l’entorn intestinal és favorable. És a dir, han d’anar acompanyats d’una nutrició adequada, bon descans, més esport i menys estrès.
Els senyals que indiquen que el teu intestí necessita atenció
Moltes vegades passem per alt o hem normalitzat tenir digestions pesades, estar restrenyits, tenir excés de gasos, aparició d’acne, intoleràncies, cansament continu… Totes aquestes situacions poden ser senyals evidents que tens la microbiota alterada.
Així que és essencial escoltar el teu cos i demanar ajuda de manera oportuna. Tal com diu la Dra. de la Puerta: “cap probiòtic serà útil si el teu estil de vida saboteja el teu intestí”.
Quan l’intestí està bé, tot comença a millorar. Et sentiràs amb més energia, millorarà el teu estat d’ànim, l’aspecte de la pell, els nivells de concentració i molt més. Res d’això ve dins un pot de càpsules, ho genera la manera com decidim viure el nostre dia a dia.