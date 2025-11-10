Dormir només 4 hores té el mateix efecte que beure sis cerveses, segons una experta en son

Vivim en una societat que glorifica la productivitat, el ritme accelerat i complir amb un dia ple d’activitats en poques hores. En aquest context, dormir bé s’ha convertit en un luxe.
No obstant això, el son no és un caprici, ni una pèrdua de temps i molt menys una mostra de mandra o de poca productivitat: és una necessitat biològica essencial i la psicòloga i experta en trastorns del son, Núria Roure, ens explica el que cal saber sobre aquest tema.
La cultura de no dormir com un perill silenciós
Núria Roure és psicòloga i s’ha especialitzat en trastorns del son. Ella afirma que descansar només quatre hores té un efecte similar a haver consumit unes sis cerveses en un sol dia.
No, aquesta comparació no és exagerada perquè després de 20 hores sense dormir, el cervell perd reflexos bàsics, concentració i certa capacitat de judici. Això s’equipara al que fa l’alcohol.
En el món modern de les tres darreres dècades, el descans ha estat subestimat. Molts presumeixen de “funcionar amb poques hores de son” sense saber que aquesta pràctica deteriora la salut de manera paulatina i profunda.
Les estadístiques manejades per la Societat Espanyola del Son (SES) revelen que els espanyols dormen entre quatre i sis hores i mitja per nit. Això s’allunya notablement de les set o vuit recomanades segons estudis científics que indiquen que aquest és el temps necessari perquè l’organisme descansi i es restableixi.
En adolescents, el problema encara és més greu perquè es dormen tard, s’aixequen d’hora i, amb aquestes pràctiques quotidianes i “normals”, van acumulant un deute de son que no es recupera i afecta el seu rendiment acadèmic, la memòria i l’equilibri emocional.
En la vida diària vivim amb una exposició constant a pantalles, exigències laborals, d’estudis i nivells elevats d’estrès. Cadascun d’aquests elements altera els ritmes naturals del cos i dormir malament i poc s’ha tornat habitual, però això no implica que sigui normal, encara que ho hàgim normalitzat sense adonar-nos-en.
Com afecta la falta de son al cervell i al cos?
La falta de descans associada al dia atapeït que vivim es relaciona amb un major risc d’hipertensió, obesitat, diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i deteriorament cognitiu prematur.
És a dir, dormir poc no només genera cansament, sinó que afecta la ment i els òrgans vitals de manera probable i verificable.
Durant el son profund, el nostre cervell neteja toxines, es regenera, consolida records i reorganitza la informació adquirida durant el dia per fer-la útil i sistematitzada.
Així doncs, quan no es dorm prou, aquest procés s’interromp o no es compleix completament i això augmenta la possibilitat de patir fallades de memòria, ansietat, irritabilitat i problemes de concentració.
A més, la privació del son té efectes directes en la salut física, ja que debilita el sistema immunitari, redueix la capacitat de reacció davant els estímuls i això incrementa el risc d’accidents laborals o de trànsit.
Dit en termes mèdics: dormir malament equival a envellir més ràpid, perquè el cos s’oxida, s’inflama i no compleix el seu paper autorregulador.
Dormir bé no és mandra: és invertir en salut
El descans adequat i diari és tan important com una bona alimentació o l’activitat física regular.
Roure explica que “hem de donar al son la mateixa prioritat que donem a l’exercici o a la nutrició” i això no és només per benestar, perquè dormir bé millora la productivitat, l’estat d’ànim i la creativitat.
Durant la nit és quan l’organisme regula les hormones que controlen la gana, la glucosa i la pressió arterial. Per això, els qui dormen menys de sis hores tendeixen a guanyar pes amb més facilitat, són més propensos a desenvolupar malalties metabòliques i ansietat o depressió.
Quatre hàbits per dormir millor
Núria Roure diu que dormir bé no té secrets ocults ni implica res difícil que no puguem posar en pràctica cada dia. Ens deixa aquests 4 hàbits saludables:
- Rutina constant: hem de mantenir horaris regulars de son i vigília perquè ens ajuda a estabilitzar el rellotge biològic.
- Evitar estimulants: cal reduir el consum de cafè, te negre, alcohol, begudes energètiques i sopars copiosos a partir de la tarda.
- Gestionar l’estrès: resoldre preocupacions, fer una activitat agradable com llegir, fer esport o altres que ens agradin i practicar la relaxació abans de dormir millora notablement la qualitat del descans.
- Apagar les pantalles: la llum blava del mòbil, de la tauleta o de la televisió té la capacitat d’enganyar el cervell fent-li creure que és de dia i això retarda la producció de melatonina, que és l’hormona del son.
Inclou aquests hàbits en el teu ritual per anar a dormir i ens expliques si has notat millores en la qualitat del teu descans.