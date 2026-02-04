David Jimeno, nutricionista: “No preneu civada, s’ha fet servir per engreixar porcs. No aprimareu així”

La civada fa anys que ocupa un lloc fix en esmorzars i berenars, sobretot quan l objectiu és controlar el pes. A Espanya, fins i tot campanyes públiques la citen com a exemple d opcions de cereals integrals recomanades davant de farines refinades.
Els darrers dies, un fragment de pòdcast l ha tornat a posar al centre de la conversa. El vídeo es comparteix com un avís taxatiu i ha reactivat el dubte: la civada ajuda de debò o només sembla una elecció saludable per costum?
L origen del debat és en una intervenció del divulgador en nutrició David Jimeno al pòdcast Golden Circle. En aquell episodi, va demanar deixar la civada si la meta és aprimar-se i va sostenir que, històricament, s ha fet servir per engreixar animals. En el mateix bloc de conversa també va qüestionar altres grups d aliments, com llavors, llegums, la majoria de fruits secs i certs cereals, mentre defensava greixos procedents d aliments com l alvocat o l oliva.
Per què un aliment pot engreixar o encaixar en una dieta
La clau no és l ingredient, és el balanç energètic
La pèrdua de greix corporal depèn d un principi simple: el cos necessita gastar més energia de la que rep durant un temps. Cap aliment aprima per si mateix. I cap aliment engreixa per definició. El que canvia el resultat és el conjunt: quantitat total, freqüència, mida de la ració, acompanyaments, sacietat i context (activitat física, son, estrès i hàbits).
Un mateix aliment pot formar part d una dieta de manteniment, de guany de pes o de pèrdua de pes. També pot utilitzar-se en alimentació animal sense que això determini el seu efecte en humans. A la ramaderia es dissenyen racions per maximitzar energia, creixement i eficiència. En la vida diària, una persona pot buscar el contrari: sacietat amb control de porcions.
La civada no és lleugera: és densa i és fàcil passar-se
La civada és un cereal amb una densitat calòrica notable quan es consumeix en sec. A la pràctica, això vol dir que una quantitat que sembla petita pot sumar moltes calories si s hi afegeix llet, crema de fruits secs, xocolata, mel o granola. Aquest és un dels motius pels quals, en alguns casos, no ajuda a aprimar-se: no perquè sigui dolenta, sinó perquè és fàcil convertir el bol en un esmorzar molt energètic.
|Exemple
|Ració orientativa
|Energia aproximada
|Què sol marcar la diferència
|Civada simple
|40 g de flocs amb aigua
|150–170 kcal
|Ració mesurada i pocs afegits
|Civada amb lacti
|40 g + 200 ml de llet
|240–280 kcal
|Puja pel líquid i el tipus de llet
|Bol típic fitness
|60 g + llet + plàtan + 1 cullerada de crema de cacauet
|500–550 kcal
|La suma d extres dispara el total
|Granola o muesli amb sucre
|60 g
|250–350 kcal
|Sucres i greixos afegits
Què diu l evidència sobre la civada
Fibra soluble i betaglucans: el rellevant és la quantitat
La civada destaca pel seu aport de fibra, inclosa fibra soluble (betaglucans). A la Unió Europea hi ha declaracions de propietats saludables autoritzades per als betaglucans de civada o ordi en relació amb la resposta de glucosa després d un àpat, però estan subjectes a condicions concretes d ús i quantitats mínimes. En altres paraules: l efecte no s atribueix a qualsevol cullerada ni a qualsevol producte amb gust de civada.
A més, a nivell regulatori europeu també s han recollit autoritzacions vinculades al paper del betaglucà de civada en la reducció del colesterol sanguini quan es compleixen les condicions de consum indicades al registre corresponent.
Civada i aprimar-se: pot ajudar, però no per art de màgia
En un pla de pèrdua de greix, la civada pot tenir sentit si contribueix a una dieta completa i saciant. La fibra i la textura de preparacions com porridge o overnight oats poden facilitar que algunes persones aguantin millor fins al següent àpat. Però aquest benefici depèn de la ració i de l entorn del plat: no és el mateix civada amb iogurt natural i fruita sencera que civada amb sucre, xarops i toppings calòrics.
Si una persona està estancada, la primera revisió sol ser pràctica: pesar o mesurar durant uns dies, revisar etiquetes, ajustar la quantitat i retallar afegits densos (mel, xocolata, mantegues de fruits secs). Canviar el bol per una opció amb més proteïna o més volum vegetal també pot millorar la sacietat sense augmentar tant l energia total.
Llavors, llegums i fruits secs: el xoc amb les guies oficials
El concepte d antinutrients existeix, però no implica prohibició
Part del discurs viral gira al voltant dels antinutrients, compostos presents en aliments vegetals com llegums, llavors o fruits secs. És un terme real, però el seu impacte depèn del context dietètic i de com es preparen els aliments. Remull, cocció, fermentació o torrat redueixen diversos d aquests compostos. Per això, en salut pública s avalua el conjunt de l evidència i no un únic argument aïllat.
El que solen recomanar els organismes de salut pública
Les guies d alimentació saludable més esteses prioritzen patrons amb predomini vegetal i alta presència d aliments rics en fibra. L Organització Mundial de la Salut inclou en les seves recomanacions una dieta variada que incorpora cereals integrals, llegums i fruits secs, i fixa objectius de fibra dietètica a partir de l adolescència. A Espanya, documents tècnics vinculats a l AESAN recullen recomanacions dietètiques on apareixen llegums, fruits secs i productes integrals com a part d un patró associat a un menor risc de malalties cròniques.
Això no vol dir que totes les persones hagin de consumir tots aquests grups sense matisos. Hi ha casos clínics concrets (al lergies, intoleràncies, símptomes digestius, dietes pautades per patologia) en què l ajust és individual. La diferència és el motiu: no és el mateix adaptar que demonitzar.
Com fer servir la civada sense convertir-la en un bumerang calòric
Regles senzilles que solen funcionar
- Mesura la ració. Una referència pràctica freqüent són 30–50 g de flocs, segons gana, activitat i objectiu.
- Prioritza proteïna. Combinar amb iogurt natural, llet, formatge fresc o una font proteica millora la sacietat.
- Tria fruita sencera davant de sucs o xarops. Aporta fibra i volum.
- Vigila els extres. Mel, xocolata, cremes de fruits secs i granoles poden duplicar el total.
- Revisa el sucre afegit en productes instantanis o saboritzats.
Flocs, segó, farina i beguda de civada: no és el mateix
A les xarxes es posa tot al mateix sac, però convé separar conceptes. Flocs i farina de civada solen tenir usos diferents i poden afavorir consums més alts sense adonar-se n (per exemple, en creps o batuts). El segó té un perfil de fibra diferent. I la beguda de civada és un altre producte: la seva composició depèn de la marca, pot portar sucre afegit i, en general, aporta menys proteïna que la llet o que la soja.
Si l objectiu és perdre greix, la pregunta més útil no és si la civada serveix, sinó si aquest format encaixa en el teu dia sense empènyer el total de calories a l alça. Per a algunes persones, la civada és una eina. Per a d altres, és una drecera cap a un esmorzar excessiu. El resultat el decideix el conjunt, no el titular.