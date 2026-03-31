Com entrenar bé el sòl pelvià segons les expertes: «Cal treballar la respiració i l’abdomen en conjunt»

L’endometriosi no és només un “dolor de regla fort”. Per a milions de dones, és una batalla diària contra un cos que sembla atacar-se a si mateix. No obstant això, existeix un aliat fonamental que moltes vegades passa desapercebut a les consultes mèdiques tradicionals: la fisioteràpia de sòl pelvià.
Sovint, el diagnòstic d’endometriosi arriba després d’anys d’incomprensió i patiment. Però una vegada que es posa nom al problema, sorgeix la gran pregunta: com deixo de sentir aquest dolor punxant? Les expertes són clares: el tractament ha d’anar molt més enllà de la medicació hormonal o la cirurgia.
El dolor crònic provocat per les lesions d’endometriosi genera una resposta defensiva en el nostre organisme. Els músculs de la pelvis es tensen, es tornen rígids i entren en un estat d’hipertonia constant. (I sí, és aquesta tensió la que fa que fins i tot seure o mantenir relacions sigui un autèntic calvari).
La connexió entre el dolor i la musculatura
Quan patim dolor de forma persistent, el nostre sòl pelvià “es blinda”. És un mecanisme de protecció instintiu, però a llarg termini es converteix en un parany. Aquesta rigidesa muscular empitjora la inflamació i crea un cercle viciós de dolor neuropàtic difícil de trencar sense ajuda professional.
Aquí és on entra la figura de la fisioterapeuta especialitzada. No es tracta de fer els famosos exercicis de Kegel (que en molts casos d’endometriosi estan contraindicats per l’excés de tensió), sinó de flexibilitzar, lliberar i calmar una zona que fa massa temps que està en alerta roja.
La fisioteràpia busca retornar la funcionalitat als teixits. Mitjançant tècniques manuals, radiofreqüència o exercicis de respiració, s’aconsegueix reduir la sensibilització del sistema nerviós. L’objectiu és que la teva pelvis deixi d’interpretar qualsevol estímul com una amenaça imminent.
Eines per recuperar el teu dia a dia
Una de les claus de l’èxit en el tractament és l’educació sobre el dolor. Entendre per què et dol i com reacciona la teva musculatura és el primer pas per perdre la por al propi cos. Les expertes insisteixen que l’abordatge ha de ser multidisciplinari per ser realment efectiu.
El tractament en consulta es complementa amb pautes per a casa. Aprendre a realitzar una respiració diafragmàtica correcta pot semblar una cosa menor, però és una de les eines més potents per relaxar el sòl pelvià de forma natural i constant durant el dia.
A més, el treball sobre les cicatrius (en cas de cirurgies prèvies per laparoscòpia) és vital. Les adherències poden estirar els teixits interns, provocant estrebades i molèsties que moltes dones confonen amb nous focs de la malaltia, quan en realitat és teixit que necessita ser “desenganxat”.
Per què hauries de demanar cita ja?
Esperar que el dolor desaparegui per si sol no és una opció realista amb l’endometriosi. Com més temps passi el sistema nerviós rebent senyals de dolor, més s’especialitza en sentir-les, el que coneixem com a sensibilització central.
Anar a una especialista en sòl pelvià et permet agafar les regnes de la teva salut. No és una cura màgica per a l’endometriosi, però és la diferència entre viure limitada pel dolor o recuperar la capacitat de realitzar activitats quotidianes amb normalitat i sense patiment.
És important recordar que cada cas d’endometriosi és un món. El que li funciona a una dona pot no ser l’ideal per a una altra. Per això, la valoració individualitzada és l’únic camí segur per dissenyar un pla d’exercicis i teràpia que respecti els teus temps i el teu llindar de dolor.
Atenció: Sentir dolor durant les relacions sexuals o en anar al bany no és normal, encara que t’hagin dit el contrari durant anys. És un senyal que la teva musculatura pelviana necessita atenció especialitzada immediatament.
Si pateixes endometriosi, la fisioteràpia no és un luxe, és una necessitat clínica. El canvi en la qualitat de vida després d’alliberar la tensió acumulada és, segons el testimoni de centenars de pacients, senzillament transformador.
El futur del teu benestar pelvià
La medicina està començant a entendre que la salut femenina requereix una visió integral. Ja no n’hi ha prou amb “netejar” els focs de la malaltia; cal rehabilitar el cos que ha viscut sota el setge del dolor. El teu sòl pelvià és el nucli de la teva estabilitat i mereix ser tractat amb cura.
Invertir en fisioteràpia és invertir en autonomia. És deixar de cancel·lar plans perquè “avui no puc amb la meva vida” i començar a confiar de nou en què el teu cos pot ser un lloc segur i confortable.
Vas a seguir acceptant el dolor com a part de la teva identitat o vas a fer el pas per alliberar la teva pelvis? La informació és poder, però l’acció és el que realment canvia la teva realitat. El teu camí cap a una vida sense dolor crònic comença avui mateix.