Carlos Egea, pneumòleg: “La melatonina no és com beure aigua ni un simple suc de planta”

La popularització de la melatonina com a solució ràpida per dormir ha generat un increment de consum sense precedents. El seu accés senzill i la percepció general que es tracta d’un producte “natural” han contribuït a normalitzar-ne l’ús en adults de totes les edats.
Tanmateix, un especialista de referència en medicina del son ha exposat un punt crític que sovint queda fora del debat públic. Durant una entrevista recollida per la Agència de Medicaments i Productes Sanitaris, adverteix que aquesta substància no funciona com la majoria de la població imagina.
Un consum creixent que ha superat l’àmbit clínic
La melatonina és una hormona que l’organisme segrega de forma natural a la glàndula pineal i que participa en la regulació dels ritmes circadians. Amb la proliferació d’hores de pantalla, els horaris irregulars i els problemes de descans, molts consumidors han optat per incorporar aquest suplement com a eina quotidiana per facilitar l’adormiment.
L’augment de l’oferta comercial, especialment en formats d’autoconsum, ha reforçat la idea que és un producte sense riscos rellevants. Messatges simplificats com “ajuda a dormir” o “és natural” han consolidat una imatge d’innocuïtat que, segons l’expert consultat, és incompleta i pot induir a una confiança excessiva.
El criteri dels especialistes sobre el seu ús real
Des de la medicina del son es recorda que la melatonina és un tractament farmacològic i no pas un simple complement alimentari. La seva acció implica modificacions fisiològiques que, tot i ser útils en determinats trastorns, requereixen supervisió mèdica per ajustar-ne la dosi, la durada i la indicació precisa.
Segons l’especialista, el problema principal no és el producte en si, sinó la banalització del seu ús. Quan un suplement que actua sobre mecanismes biològics sensibles es converteix en un “recurs ràpid” accessible sense orientació professional, es poden passar per alt factors essencials per al diagnòstic i el tractament adequats.
L’impacte potencial en determinats perfils de pacients
Un dels punts que més preocupa als experts és la manca de valoració prèvia abans de començar a prendre melatonina. Moltes persones la consumeixen com a remei general davant qualsevol dificultat per dormir, sense analitzar si hi ha causes mèdiques subjacents que requereixen un enfocament diferent.
Els especialistes remarquen que, en alguns casos, el tractament prolongat pot interferir en altres patologies o generar una falsa sensació de control sobre un problema que requereix estudi profund. L’expert entrevistat recorda que fins i tot els productes amb aparença inofensiva poden tenir limitacions, contraindicacions o efectes no desitjats quan s’utilitzen sense criteri clínic.
La necessitat de valorar riscos i durades
La durada del tractament és un punt crític. La melatonina no està pensada per a un consum continu durant períodes indefinits, i el seguiment professional és fonamental per valorar-ne l’eficàcia i interrompre-la quan correspon. L’especialista adverteix que els usuaris que la mantenen durant mesos o anys sense control podrien estar prolongant un tractament que no respon a allò que realment necessiten.
També assenyala que, en funció de l’edat i de l’estat de salut, hi pot haver interaccions amb altres medicaments o impactes fisiològics que cal considerar. Per això, insisteix que la melatonina s’ha de prescriure i monitorar com qualsevol altre tractament.
Quan s’ha d’acudir a un especialista del son
Els trastorns del son són multifactorials i poden tenir origen psicològic, conductual, farmacològic o mèdic. L’expert recomana consultar professionals quan es presenten situacions com les següents:
- Insomni mantingut durant almenys tres mesos.
- Dificultat per mantenir horaris regulars en torns nocturns o viatges freqüents.
- Sospita d’apnea del son, moviments involuntaris nocturns o altres alteracions respiratòries.
- Ús continuat de suplements per dormir sense resultats significatius.
En aquests casos, la melatonina pot ser una eina útil, però sempre dins d’un pla terapèutic global que inclogui un diagnòstic precís i un seguiment adaptat al pacient.
Alternatives i abordatges de primera línia
Els especialistes insisteixen que la primera intervenció davant les dificultats per dormir no hauria de ser un suplement, sinó la revisió dels hàbits i la higiene del son. Aquest enfocament sovint millora el descans sense necessitat de tractaments addicionals.
|Estratègia
|Benefici principal
|Regular els horaris de son
|Reforça els ritmes circadians naturals.
|Reduir pantalles a la nit
|Evita la inhibició de melatonina endògena.
|Evitar estimulants a la tarda
|Minimitza l’activació del sistema nerviós.
|Mantenir un ambient de descans adequat
|Facilita l’adormiment i la qualitat del son.
|Pràctica regular d’exercici
|Millora el son profund i la recuperació.
Què cal tenir en compte abans de prendre melatonina
Abans d’iniciar el tractament, els especialistes recomanen seguir una sèrie de criteris bàsics per garantir que s’està utilitzant de manera segura:
- Consultar un professional sanitari per determinar si és realment necessària.
- Revisar la dosi i la durada recomanades, evitant l’autoprescripció.
- Analitzar altres medicacions que puguin interactuar-hi.
- Avaluar si el problema de son respon a factors externs i modificables.
- Fer un seguiment periòdic per ajustar el tractament segons l’evolució.
El missatge de l’expert és clar: la melatonina no pot considerar-se una solució genèrica. És un instrument útil en determinats casos, però només quan està integrat dins d’un pla terapèutic supervisat.
Una reflexió necessària en plena societat de l’“anar de pressa”
L’actual cultura de la immediatesa afavoreix la cerca de remeis ràpids, també en l’àmbit del descans. Però dormir és un procés biològic complex que requereix temps, hàbits saludables i, quan cal, criteri clínic. La melatonina, tot i la seva popularitat, no escapa a aquestes necessitats.
Tal com remarca l’especialista, la qüestió clau no és deixar de banda la melatonina, sinó utilitzar-la amb la serietat que mereix qualsevol tractament que actua sobre el nostre organisme. Aquesta mirada més responsable pot evitar problemes futurs i assegurar un descans més saludable.