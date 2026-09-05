Blas Latorre, entrenador d’Isabel Preysler (76): «Prioritzem mobilitat, força i equilibri, no els entrenaments extrems»

Totes coneixem aquesta sensació. Arriba el dia de posar-se en marxa, de fer exercici, i de sobte una mandra monumental ens envaeix. (Si, a nosaltres també ens passa).
Però què passaria si et diguéssim que hi ha una manera de mantenir-te en forma, amb 76 anys i amb un ritme de vida imparable, sense caure en els entrenaments extrems? Isabel Preysler ho ha trobat.
Des de fa més de 13 anys, la socialité entrena amb Blas Latorre, un preparador físic que ha revelat el seu secret: una rutina allunyada de l’esgotament. La seva màxima és clara: prioritzar la mobilitat, la força i l’equilibri.
Una rutina intel·ligent per desafiar l’edat
La veritat és que Preysler, com qualsevol de nosaltres, confessa que li costa vèncer la pereza. Per això, Latorre ha dissenyat un pla que no només és efectiu, sinó que també s’adapta a ella. Parlem de tres sessions per setmana, de només 45 minuts cadascuna. (Un luxe de temps que podem trobar).
Cada sessió comença amb cinc minuts de cardio suau, sovint a l’el·líptica, per activar el cos sense agressions. Després, un escalfament minuciós que posa el focus en la esquena i l’abdomen. Aquest és el punt de partida per als exercicis de força.
Amb l’ajuda de bandes elàstiques o el propi pes corporal, treballen tots els grups musculars. Però hi ha una atenció especial que Latorre i Preysler dediquen a dos punts clau: els braços i la cintura. Segons l’entrenador, són “les parts del cos que envelleixen abans”.
Per si no n’hi hagués prou, el core (l’abdomen) rep una dedicació extra. (I amb raó!). Enfortir aquesta zona és imprescindible per mantenir l’equilibri i l’estabilitat, dues capacitats que ens donen autonomia i qualitat de vida a qualsevol edat. La sessió culmina amb estiraments, la part preferida de Preysler. (Un petit plaer que ens mereixem).
El veritable truc per sentir-te jove no és esgotar-te, sinó moure’t amb intel·ligència i prevenir els problemes futurs.
El poder ocult de caminar
Més enllà dels exercicis de força, Blas Latorre és un fervent defensor d’una activitat que totes podem fer: caminar. La seva filosofia és clara: “andar es empezar”, i la promou com el mitjà més senzill, còmode i adaptable per iniciar-se en el cura física. (Sembla obvi, però la veritat és que el subestimem).
Caminar és la base de tots els seus programes, des de la pèrdua de pes fins a l’escola d’esquena i els plans per a majors de 55 anys. Els professionals de l’activitat física ho tenen clar: aquest exercici tan accessible aporta grans beneficis tant físics com mentals. És el complement definitiu per a les rutines de força i el cardio.
La clau per començar: sense excuses
La constància d’Isabel Preysler durant més d’una dècada és un exemple clar. Però si la mandra és un dels nostres punts febles, trainers com Álvaro Puche ens donen la solució. L’adherència a l’exercici s’ha d’aconseguir amb avanços progressius, partint de l’estat físic inicial de cadascú.
Puche adverteix d’un error freqüent: “És un error pretendre fer el mateix que fan els altres el teu primer dia de gimnàs”. La clau és començar amb sessions curtes, de 10-15 minuts, dos o tres dies a la setmana. Veure els primers resultats, per petits que siguin, és el que ens motivarà a seguir i a augmentar la durada i la intensitat. (El nostre cos ens ho agrairà).
Si als 60 anys no mantenim bé l’equilibri, no és un problema d’edat, sinó de manca de força. Aquesta revelació hauria de ser un estímul per a totes nosaltres. El consell final és imprescindible: “Busca un bon professional per començar: és el més capacitat per guiar-te en els inicis”.
No subestimis el poder d’un bon assessorament. Un professional pot canviar el teu camí cap a una vida més activa i plena.
Així que ja ho saps, no cal patir per sentir-se bé. Amb una rutina intel·ligent, enfocada en la mobilitat, la força i l’equilibri, i un bon acompanyament, el camí cap a una vida activa i saludable està al nostre abast. Estem preparades per començar?