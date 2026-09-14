Álvaro Puche, entrenador: «Per a una dona de més de 65 anys sense hàbit, el pilates és força, mobilitat i control»

Una petita ensopegada. Un moment de vacil·lació al baixar la vorera. Aquestes són les senyals que el teu cos t’envia, però potser no les estàs escoltant (i és un error).
No és només la rigidesa en cordar-se les sabates. És l’advertència d’un futur menys autònom, d’una pèrdua de llibertat que podem evitar. I sí, hi ha una solució, un truc que va molt més enllà de les modes fitness.
Parlem del Pilates. El mateix entrenador Álvaro Puche, una veu autoritzada en exercici per a gent gran, ho deixa clar: per a una dona de més de 65 anys sense hàbit, el Pilates és força, mobilitat i control. (I nosaltres també pensem que és la clau definitiva).
No necessites aixecar quilos i quilos de pes. El secret resideix en activar els músculs adormits des de la base. El Pilates obre la porta a la salut per a qui mai ha entrenat, i això és un impuls (o un abisme si no el provem).
Álvaro Puche, autor del llibre “Entrenamiento de fuerza para personas mayores”, ho explica sense embuts. Aquesta disciplina ofereix un control motor fonamental. També millora la mobilitat i, sobretot, la força. Perquè, al final del dia, el Pilates és força.
La clau de tot és la propiocepció. Aquesta és la nostra capacitat de saber on és cada part del nostre cos a l’espai. És el GPS intern que ens orienta i evita caigudes (sí, les que tant ens preocupen).
El sistema vestibular: el teu GPS corporal intern
El Pilates es converteix en un enginy neuronal. Activa el nostre sistema vestibular, el responsable de les referències espaitemporals del cos. Imagina’t tenir un mapa perfecte de cada articulació, cada múscul.
Aquesta consciència corporal és la base per a un bon equilibri. Els moviments pausats i coordinats del Pilates són, de fet, una autèntica arquitectura corporal. Permeten que el nostre sistema nerviós central entengui on estem en tot moment.
La meva alerta roja: Moltes de nosaltres sentim que amb el temps perdem l’equilibri. No és una maledicció, és un avís del cos.
L’entrenador Puche insisteix: el Pilates desenvolupa la consciència de cada part del cos. Sabem exactament com estem situades. Això és propiocempció en estat pur, i és imprescindible per no perdre estabilitat.
Però atenció: tenir un mapa mental perfecte no serveix de res si el cos no acompanya. L’estabilitat no es pot aconseguir sense una bona capacitat de força. Sense ella, el sistema vestibular es queda sense reacció.
Imagina’t intentar mantenir-te a una sola cama. El teu sistema vestibular treballa per mantenir malucs, espatlles i genolls alineats. Però si no hi ha prou força muscular, el tremolor apareix (i la caiguda és imminent).
Si el nostre nivell de força és baix, no podem mantenir l’estabilitat articular necessària. Es requereix força al peu, el turmell, el genoll, el maluc i la columna lumbar. Sense músculs forts, el nostre cervell no pot sostenir-nos per gaire temps.
El Pilates: la teva armadura contra la gravetat
A diferència de les peses tradicionals, el Pilates enforteix des de la resistència interna. Utilitza el propi pes corporal i un sistema de molles. Això estira el múscul mentre el sotmet a tensió. És el que coneixem com a contracció excèntrica (i és un secret per a una musculatura allargada i resistent).
Aquesta tècnica no només activa els grans grups musculars superficials. Desperta el core profund: el transvers de l’abdomen, el sòl pèlvic i els estabilitzadors de la columna. Això crea un autèntic ‘corsé biològic’.
Aquesta armadura natural blinda les articulacions i sosté l’esquelet. El cos es veu obligat a mantenir postures desafiadores contra la gravetat. El resultat és una musculatura flexible, resistent i molt més competent.
Com diu l’Álvaro Puche: “No hi ha persona forta que no tingui un bon equilibri, i no hi ha persona feble que tingui un bon equilibri”. Això és una veritat definitiva. (I nosaltres, ho comprem sense dubtar).
La inversió que canvia el teu demà
Començar Pilates, fins i tot una sola vegada a la setmana, va més enllà d’aprendre a respirar millor. Significa blindar l’estructura que ens sosté. Evita que el mapa del nostre cos es desdibuixi amb els anys.
Sabem que trencar amb la inactivitat pot generar vertigen. Obliga a sortir de la zona de confort. Però la recompensa no es mesura en agulletes. Es mesura en llibertat, en autonomia, en un estalvi d’angoixes futures.
Amb cada sessió de Pilates, la resistència i el control contra la gravetat retornen la fermesa a les articulacions. Despertem aquest corsé biològic profund. Ens protegim de les ensopegades i caigudes, que no són “normals” a la tercera edat, sinó evitables.
És absurd no provar-ho. Voldries un segur de vida per transitar pel món? Un que et doni la certesa de qui trepitja ferm i torna a ser propietària absoluta de cada un dels seus passos? (Nosaltres ja ens hem apuntat, i tu?).