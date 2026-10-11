Gabriela Uriarte, nutricionista: «Fer dieta mai funciona a llarg termini i prediu que hauràs de tornar-hi»

L’inici de l’any, la tornada de les vacances, o simplement la sensació que necessitem un canvi vital. Aquestes són les excuses perfectes per a milers de persones que es llancen a una dieta restrictiva, buscant resultats ràpids. Creiem que és la solució definitiva, però i si ens equivoquéssim de ple? I si aquesta decisió fos precisament el que ens aboca a un cicle sense fi de frustració i retorn al punt de partida?
La veritat és molt més incòmoda del que ens han fet creure. Una de les veus més respectades en nutrició desvela un secret ocult sobre la cultura de la dieta que ens afecta a totes, directament al nostre organisme i a la nostra butxaca. No és només que no funcionin, és que ens programen per al fracàs, convertint-se en una profecia autocomplerta. Prepárate, perquè el que et revelarà Gabriela Uriarte et farà replantejar-ho tot.
Gabriela Uriarte, nutricionista de referència i especialista en conducta alimentària, ho té claríssim: «Fer dieta predieix que hauràs de tornar a fer dieta». Aquesta afirmació, contundent i sense embuts, la va expressar a Sukha, l’espai de La2 de RTVE, i trenca amb dècades de creences arrelades. No és una opinió qualsevol; és una advertència basada en l’evidència del que passa al nostre cos quan el sotmetem a restriccions innecessàries i, sovint, contraproduents. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la claredat amb què ho exposa).
L’error viral que el teu cos no perdonarà
Quan ens llancem a una dieta “plena de restricció”, el nostre organisme entra en mode supervivència. El cos, intel·ligent per naturalesa, interpreta aquesta carència com una amenaça real i s’adapta a nivell metabòlic per estalviar energia. Això significa que el nostre metabolisme s’alenteix, cremant menys calories de les que necessitaríem. És un truc de supervivència que la naturalesa ha perfeccionat durant mil·lennis, però que en l’era de l’abundància es converteix en un autèntic problema per a les nostres intencions de perdre pes.
Però la cosa no acaba aquí. Aquesta adaptació metabòlica ve acompanyada d’un augment implacable de la sensació de gana. El cos ens demana menjar, i ho fa amb insistència. Uriarte subratlla que, en aquest punt, moltes sentim que és un «fallo personal», una manca de força de voluntat. «Serà que no tinc força de voluntat? Serà que no soc capaç de sostenir la dieta?», es pregunta la nutricionista. I la seva resposta és un cop de realitat: el veritable error no és la nostra voluntat, sinó la mateixa concepció de la dieta com a solució a llarg termini.
El problema no ets tu, és la mentalitat de dieta que ens han venut. El teu cos lluita per tu, no contra tu.
Aquesta «mentalitat de dieta» ens porta a una dicotomia perillosa: o em controlo al cent per cent, o em descontrollo completament. No sembla haver-hi un terme mig, i aquesta polarització és precisament la que ens tanca en el cercle viciós. Uriarte advoca per un “camí del mig”, una via on no hi hagi sacrifici ni obsessió per l’obediència cega a un pla. La llibertat alimentària i la capacitat de decidir de manera conscient són la clau, allunyant-nos de la idea que menjar saludable ha de ser sinònim de patiment o d’àpats avorrits.
La solució definitiva per trencar el cicle
La nutricionista posa l’accent en la importància de no prohibir-nos aliments, ja que no prohibir no és el mateix que descuidar-nos. Es tracta d’aprendre a «escollir amb cap», basant les nostres decisions en l’autocura. Fer-nos preguntes simples com: «Què necessito ara? Què em vindrà bé? Què és el que m’agrada menjar?» Ens ajuda a reconectar amb les nostres necessitats reals i a fugir de la idea de la «pitrera amb enciam morta de fàstic», per molt sana que sigui. (Qui no s’ha sentit així alguna vegada amb un tupper poc inspirador?).
Aquest enfocament no es limita a la pèrdua de pes, sinó que abraça un estil de vida actiu i una relació sana amb el menjar. Es tracta de millorar l’alimentació de forma sostenible, integrant-la en el nostre dia a dia sense sentir-la com una càrrega o una obligació. La clau, segons Uriarte, és «buscar sempre aquest camí del mig» on no tot sigui obeir o desobeir, seguir o no seguir la dieta. Perquè en aquesta polarització, no hi ha espai per a la llibertat i, per tant, el manteniment a llarg termini es torna pràcticament impossible.
La connexió amb altres tendències de salut és evident. Cada cop més experts adverteixen sobre els perills de les dietes miracle i promouen una visió més holística. No es tracta només de l’impacte en la nostra figura, sinó en la nostra salut mental, la nostra energia i la nostra qualitat de vida. La idea de buscar la perfecció en l’alimentació és una trampa, i Uriarte ens convida a ser la nostra «millor versió possible cada dia», introduint canvis graduals i sostenibles. (Un autèntic estalvi de temps, energia i disgustos, si em pregunteu a mi).
No deixis que el teu futur torni a fer dieta
És el moment d’actuar i trencar amb aquesta cultura de la dieta que ens ha atrapat durant tant de temps. Cada dia que passem adherides a restriccions inútils, estem invertint en una frustració futura i en la perpetuació d’un cicle que no ens aporta cap benefici durador. La informació és clara: la promesa d’un resultat ràpid sense un canvi de mentalitat real és un engany.
La propera vegada que sentis la temptació de buscar una dieta miracle, recorda les paraules de Gabriela Uriarte i la seva revelació sobre el funcionament del nostre cos. Apostar per un enfocament basat en l’autocura, la llibertat i el plaer de menjar de forma conscient és la veritable solució. Ara que coneixes aquest secret, el poder de canviar la teva relació amb el menjar està a les teves mans.
Després de llegir això, veus clar el camí per alliberar-te de la tirania de les dietes?