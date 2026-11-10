Melisa, 36 años, cuidadora en España: «Voy justa de dinero, pero no me compensa trabajar más»

Trabajar en el sector de los cuidados en España no siempre significa tener un empleo estable ni disponer de un horario que permita organizar la vida familiar. Detrás de la atención diaria a las personas mayores hay miles de profesionales que encadenan contratos temporales, jornadas parciales y turnos difíciles de conciliar. La realidad de este mercado laboral afecta especialmente a las mujeres que sostienen buena parte de la atención a las personas dependientes mientras intentan atender también a sus propias familias. (Sí, nosotros también alucinamos con la letra pequeña de estos convenios).

La historia de Melisa, una colombiana de 36 años que trabaja en una residencia privada de San Sebastián, refleja algunas de las mayores dificultades del sector. A pesar de llevar cinco años trabajando en el mismo centro, conseguir un puesto permanente no fue inmediato. Antes tuvo que completar una formación de gerontología de 350 horas y superar un período de contratos sucesivos que muestran la inestabilidad propia de este ámbito profesional.

La precariedad detrás de la atención residencial

La situación de Melisa contrasta con la de otras compañeras que no consiguen permanecer mucho tiempo en un mismo establecimiento. (A mucha gente la llaman solo para el verano o por un año y después le suspenden o cancelan el vínculo laboral). En su caso, la continuidad llegó tras varias renovaciones y de un camino donde tuvo inicialmente un contrato corto hasta hacerla fija a los tres años de estar allí. Actualmente, esta cuidadora trabaja al 70% de la jornada, con una condición específica donde el 40% es fijo y el 30% restante variable.

Esta distribución no responde a una falta de interés por progresar profesionalmente, sino a una decisión condicionada por las necesidades de su familia. La reducción de horas supone ingresar menos dinero cada mes, una circunstancia que obliga a ajustar mucho el presupuesto doméstico. Sin embargo, considera que ampliar su jornada no le resultaría rentable si para ello tuviera que contratar a otra persona que se ocupara de sus hijos. (Ir justa de recursos es un precio que muchas madres asumen para poder estar presente en casa).

La conciliación real no existe cuando trabajar más horas significa tener que pagar a otra persona para que haga lo que tú debes hacer con tus propios hijos.

El caso de esta profesional pone de manifiesto uno de los dilemas más complejos a los que se enfrentan muchas trabajadoras del sector: atender profesionalmente a otras personas mientras organizan la atención de sus propias familias. Conseguir ingresos más elevados implica a menudo asumir unos gastos adicionales de conciliación que reducen considerablemente el beneficio económico de sumar horas a la nómina. A pesar de esto, ella ha conseguido negociar una organización de turnos que le facilita esta tarea diaria, aunque reconoce que si le ponen alguna tarde es porque no hay ninguna otra opción disponible.

El reflejo de la vulnerabilidad social

El Boletín de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja, publicado en diciembre de 2023, analiza precisamente estas dificultades a través de estadísticas laborales, revisión bibliográfica y entrevistas con trabajadoras de diferentes ámbitos. Entre los problemas identificados en este estudio figuran la temporalidad, las jornadas parciales, los salarios reducidos y una flexibilidad horaria que pocas veces se ajusta a las necesidades reales de conciliación familiar.

Esta combinación de factores afecta especialmente a las mujeres y adquiere una dimensión aún más compleja cuando se trata de trabajadoras migrantes. La investigación también señala que la rotación constante entre diferentes centros dificulta acumular antigüedad y construir relaciones duraderas, tanto con los compañeros de trabajo como con las mismas personas mayores que reciben la atención diaria.

La continuidad laboral y un horario específico han permitido a Melisa salir de una parte de este círculo, pero su testimonio demuestra que tener un contrato estable no siempre significa disponer de una jornada completa ni de unos ingresos suficientes para vivir sin estrecheces económicas. Al final, la realidad de las residencias continúa mostrando un contraste profundo entre la necesidad social incuestionable de este trabajo y la falta de reconocimiento real para quienes lo sostienen cada día. ¿Cuántos sacrificios más deberá hacer el sector de los cuidados para encontrar un equilibrio justo?