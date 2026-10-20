“El dolor de regla no és normal”: l’advertència d’una ginecòloga que trenca mites sobre salut femenina

La Dra. Alexandra Henríquez, ginecòloga i especialista en càncer de mama, ens assenyala que «si el període menstrual dóna tant de dolor que interfereix en la teva vida, en la teva rutina, no és normal».
El seu enfocament integral i visió holística de la medicina, conjuntament amb la seva experiència a consulta, l’han portat a desmuntar molts mites sobre el cicle menstrual, la fertilitat i la salut hormonal.
El cos de la dona ha estat ignorat durant dècades en la investigació
Han estat diverses dècades d’ignorància en l’àmbit de la investigació en què el cos femení ha estat ignorat. Com a conseqüència, moltes condicions que l’afecten es continuen tractant com una cosa natural que cal suportar.
És així com moltes dones han après a conviure amb còlics forts durant la menstruació, simplement perquè “forma part de la naturalesa femenina”. Però, avui en dia, els experts coincideixen que el dolor menstrual que incapacita o que no s’alleuja amb analgèsics comuns, mereix una revisió mèdica.
En gran part d’aquests casos, darrere d’aquest dolor hi ha una inflamació crònica, desequilibris hormonals o condicions de Endometriosi que poden arribar a tardar anys a diagnosticar‑se.
Mites que cal trencar
Un dels mites més perillosos és creure que el dolor es deu simplement a que, ets dona. Tot i que sentir molèsties lleus pot ser habitual, conviure cada mes amb rampes que t’incapaciten, no ho és.
Acceptar aquest tipus de sofriment com una cosa que, segons la tradició, és inevitable, genera retard en diagnòstics clau que poden, més endavant, prevenir una condició greu. A més, tot això merma la qualitat de vida.
La especialista Henríquez també assenyala com un error comú pensar que un sagnat excessiu és normal. Quan hi ha coàguls de sang, períodes molt llargs o necessites canviar la compresa cada hora, potser estem davant un quadre de desequilibri hormonal o davant un problema intestinal que està interferint en l’eliminació d’estrògens.
Un altre error és la normalització de l’ús d’anticonceptius com a solució sense debat i universal. Tot i que en alguns casos poden ser necessaris, moltes vegades s’utilitzen com un pegat. És a dir, es tapa el símptoma, en lloc d’anar a l’origen, que pot ser inflamació, dèficit de micronutrients, alimentació inadequada, flora intestinal desequilibrada o mal maneig de l’estrès.
Com transformem el cicle menstrual?
La salut hormonal depèn en gran part de com portem el nostre estil de vida. No només es tracta d’evitar que faci mal, sinó d’entenre que podem viure un cicle menstrual sense haver de patir‑lo. Per aconseguir‑ho, cal començar per allò bàsic.
Per exemple, l’alimentació antiinflamatòria juga un paper important. I segurament ja ho saps, perquè se’ns repeteix per tot arreu: redueix el consum d’aliments ultraprocessats, sucres afegits i greixos trans.
En contraposició, inclou Omega‑3, vegetals de fulla verda, aliments rics en vitamina D, magnesi, proteïnes, entre d’altres.
L’exercici és una altra activitat vital que pot millorar com et sents en cada període menstrual. Practica exercicis de força per regular la insulina; això millora la circulació, redueix l’estrès i estimula la producció d’endorfines. En el seu conjunt, no només ajuda a alleujar dolors, sinó que contribueix al teu equilibri hormonal.
D’altra banda, la salut intestinal i hepàtica són factors que influeixen de manera directa. L’intestí és un participant protagonista en l’eliminació d’estrògens. Si hi ha impermeabilitat intestinal, aquests estrògens poden recircular al cos, el que comporta un augment del sagnat i de la inflamació.
Escoltar el cos i prevenir
Dades de l’any 2022 indiquen que es van registrar més de 2,3 milions de casos de càncer de mama en dones a tot el món. La doctora Henríquez explica que s’ha descobert que el càncer s’assenta sobre bases inflamatòries i en un sistema immunitari debilitat. Això és el que permet que una cèl·lula mutada cancerígena creixi.
És important escoltar les senyals del teu cos i no ignorar dolors, per molt comuns que es considerin. D’aquí que una revisió mèdica a temps pot ser el punt clau entre la vida i la mort. Així mateix, la especialista explica que el càncer és multifactorial, per la qual cosa cal valorar cada persona en tot el seu entorn i practicar la medicina de manera integrativa, on tot està interconnectat.
En dones que no duen un estil de vida saludable, tenen un sistema immunitari deprimit i es mantenen sota alts nivells d’estrès, definitivament tenen més risc. Ja som “una de cada vuit” dones que pateixen aquesta malaltia.
Així que reeducar la mirada sobre la salut femenina comença per entendre que “aguantar el dolor no és normal. El que és normal és estar bé”.