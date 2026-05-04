Barcelona és des de fa anys una de les principals ciutats universitàries del sud d’Europa. El seu atractiu acadèmic conviu, però, amb un problema cada vegada més evident: l’accés a l’allotjament per a estudiants, en un context de preus elevats i alta demanda. En aquest escenari, les residències universitàries s’han consolidat com una alternativa estable, especialment per a aquells que arriben d’altres ciutats o països.
A la capital catalana, aquest tipus d’allotjament s’ha anat desplegant en zones molt diverses de la ciutat. Un exemple és el conjunt de residències que Livensa Living té actualment a Barcelona: Diagonal Alto, Marina, Sants-Badal i, a partir del curs 2026/27, Paral·lel. Cadascuna respon a un model urbà diferent i a diverses formes de relacionar-se amb la ciutat.
El millor de cada residència, en 4 barris diferents
A Livensa Barcelona Diagonal Alto, a prop de l’eix universitari de la Diagonal, l’entorn està més vinculat als campus i ofereix una experiència més tranquil·la, ben connectada amb el centre mitjançant transport públic. Livensa Barcelona Marina, al Poblenou i al districte 22@, s’integra en un barri marcat per la innovació, la vida cultural i la proximitat al mar, amb universitats i serveis a poca distància. La residència de Livensa Barcelona Sants-Badal destaca per la seva connectivitat. La proximitat a l’estació de Sants i a diverses línies de metro facilita els desplaçaments per tota l’àrea metropolitana, alhora que s’insereix en un barri amb comerç i vida veïnal consolidada. Per la seva banda, Livensa Barcelona Parallel, situada en ple centre, aposta per la centralitat i la mobilitat a peu o en metro, amb universitats, espais culturals i zones emblemàtiques de la ciutat a pocs minuts (obertura per al curs 2026/27).
Habitacions privades amb bany i opció de cuina, més les zones comunes
Més enllà de la ubicació, totes aquestes residències comparteixen un model basat en habitacions privades —amb bany i, en molts casos, cuina— i una àmplia oferta d’espais comuns com sales d’estudi, biblioteques, piscina, gimnàs, sala de cinema i altres zones de convivència. Una fórmula pensada especialment per a estudiants que arriben sols a la ciutat i busquen combinar autonomia i vida comunitària.
La proposta de Livensa Living no es limita a Barcelona. La companyia també és present en altres ciutats universitàries com Madrid, València, Bilbao, Granada, Màlaga, Sevilla, Salamanca, Sant Sebastià o Pamplona, i a Portugal, amb residències a Lisboa, Porto i Coïmbra, reflectint una mobilitat estudiantil cada vegada més habitual.
En una ciutat on l’accés a l’habitatge és un dels grans debats socials, el creixement de les residències universitàries obre noves preguntes sobre com encaixar aquestes solucions en el teixit urbà. Barcelona, com a ciutat universitària global, és també el lloc on aquest debat es fa més visible.