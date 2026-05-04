Barcelona ha sido durante años una de las principales ciudades universitarias del sur de Europa. Su atractivo académico convive, sin embargo, con un problema cada vez más evidente: el acceso al alojamiento para estudiantes, en un contexto de precios elevados y alta demanda. En este escenario, las residencias universitarias se han consolidado como una alternativa estable, especialmente para aquellos que llegan de otras ciudades o países.

En la capital catalana, este tipo de alojamiento se ha ido desplegando en zonas muy diversas de la ciudad. Un ejemplo es el conjunto de residencias que Livensa Living tiene actualmente en Barcelona: Diagonal Alto, Marina, Sants-Badal y, a partir del curso 2026/27, Paral·lel. Cada una responde a un modelo urbano diferente y a diversas formas de relacionarse con la ciudad.

Lo mejor de cada residencia, en 4 barrios diferentes

En Livensa Barcelona Diagonal Alto, cerca del eje universitario de la Diagonal, el entorno está más vinculado a los campus y ofrece una experiencia más tranquila, bien conectada con el centro mediante transporte público. Livensa Barcelona Marina, en Poblenou y el distrito 22@, se integra en un barrio marcado por la innovación, la vida cultural y la proximidad al mar, con universidades y servicios a poca distancia. La residencia de Livensa Barcelona Sants-Badal destaca por su conectividad. La proximidad a la estación de Sants y a varias líneas de metro facilita los desplazamientos por toda el área metropolitana, a la vez que se inserta en un barrio con comercio y vida vecinal consolidada. Por su parte, Livensa Barcelona Parallel, situada en pleno centro, apuesta por la centralidad y la movilidad a pie o en metro, con universidades, espacios culturales y zonas emblemáticas de la ciudad a pocos minutos (apertura para el curso 2026/27).

Habitaciones privadas con baño y opción de cocina, más las zonas comunes

Más allá de la ubicación, todas estas residencias comparten un modelo basado en habitaciones privadas —con baño y, en muchos casos, cocina— y una amplia oferta de espacios comunes como salas de estudio, bibliotecas, piscina, gimnasio, sala de cine y otras zonas de convivencia. Una fórmula pensada especialmente para estudiantes que llegan solos a la ciudad y buscan combinar autonomía y vida comunitaria.

La propuesta de Livensa Living no se limita a Barcelona. La compañía también está presente en otras ciudades universitarias como Madrid, Valencia, Bilbao, Granada, Málaga, Sevilla, Salamanca, San Sebastián o Pamplona, y en Portugal, con residencias en Lisboa, Oporto y Coímbra, reflejando una movilidad estudiantil cada vez más habitual.

En una ciudad donde el acceso a la vivienda es uno de los grandes debates sociales, el crecimiento de las residencias universitarias abre nuevas preguntas sobre cómo encajar estas soluciones en el tejido urbano. Barcelona, como ciudad universitaria global, es también el lugar donde este debate se hace más visible.