El ‘Huawei Enterprise Day’ mostra a les empreses espanyoles les tecnologies que impulsaran la seva digitalització

Huawei ha aprofitat el ‘Huawei Enterprise Day’ per a mostrar als seus socis i ‘partners’ més destacats a Espanya les últimes novetats i serveis per a empreses, a més de debatre i analitzar les tendències del sector.

La companyia ha exhibit exemples i casos d’èxit del seu ampli portfolio de solucions en matèries clau per a la indústria com la connectivitat a través del wifi 6, així com les últimes novetats en serveis ‘cloud’ o en el camp dels ‘data centers’.

A més, per primera vegada, en l’Huawei Enterprise Day també ha estat representada la unitat de consum de la companyia, exhibint les últimes novetats en matèria de tauletes i ordinadors per a negoci i empreses.

L’obertura de la jornada va ser a càrrec del director general de Huawei España, Jack Heliang, que, en la seva intervenció, i sota el lema “A new value Together”, va destacar el compromís de la companyia amb les empreses i la societat espanyola, fent valdre el seu gran esforç inversor en innovació.

“Durant les més de dues dècades que portem treballant a Espanya hem tingut clar la rellevància d’anar sempre un pas més enllà en l’impuls de les tecnologies i serveis que oferim”, va assenyalar.

En aquest sentit, el Research Director of IDG, José Antonio Cano, va exposar els reptes als quals s’enfrontarà el mercat espanyol durant el 2022 i com abordar-los en un sector clau per al desenvolupament digital i la connectivitat del nostre país, destacant que el lloc de treball i l’experiència de l’empleat són elements centrals de la transformació digital, sent “el núvol la pista d’enlairament” de la digitalització.

Per part seva, el responsable de Ciberseguretat de Huawei España, Gonzalo Erro, va revelar els factors que han impulsat a Huawei al “lideratge” per a ser un soci de confiança en el sector: la seva seguretat integrada en els processos E2E, la seva sòlida trajectòria en ciberseguretat, la relació de confiança establerta amb els seus clients i partners basada en la transparència, a més d’haver superat les proves més exigents.

A més, l’esdeveniment també va comptar amb les intervencions de l’equip de Huawei Solucions, que va mostrar les últimes novetats i solucions de Huawei en matèria d’Intelligent Campus, Data Center, Wide Area Network i serveis Cloud, entre altres. També van fer una anàlisi del sector i de la seva capacitat de resiliència, explicant com els problemes de connexió van impulsar les innovacions en les xarxes IP, com la capacitat de computació va potenciar la innovació tecnològica en les solucions dels centres de dades, i com l’emmagatzematge de dades i la virtualització van fer avançar la innovació tecnològica en la indústria de l’emmagatzematge.