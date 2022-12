El govern espanyol aprova rebaixar l’IVA dels aliments

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el tercer paquet de mesures per intentar combatre la crisi de preus que viu l’estat per intentar pal·liar les conseqüències de l’alta inflació. Aquestes noves mesures entraran en vigor el pròxim 1 de gener i estan dirigides principalment a alleugerir les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna. Principalment, les noves mesures estan enfocades a rebaixar els preus dels aliments després que en els últims mesos s’hagi aconseguit rebaixar els costos de l’energia.

Tot i que en els últims mesos Espanya ha aconseguit moderar la pujada de preus i ja és el país amb el nivell d’inflació més baix de la zona euro, l’Executiu ha decidit impulsar un tercer paquet de suport per a fer front a la conjuntura actual, en el qual s’inclourà la pròrroga d’algunes de les mesures actualment en vigor i que expiren el 31 de desembre i altres noves relacionades, principalment, amb la cistella de la compra. A més, el paquet també inclou el suport a la indústria gasointensiva i ceràmica.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que l’executiu ha decidit que durant el pròxim mig any l’IVA del 4% que s’aplica a tots els aliments de primera necessitat, com el pa o la llet, quedarà suprimit. A més, també ha anunciat que es rebaixarà del 10% al 5% l’IVA sobre l’oli i la pasta per a fer front la crisi dels preus dels aliments.

Pròrroga de les mesures

A més de la rebaixa de l’IVA, el govern espanyol també ha aprovat la pròrroga de la majoria de les mesures aprovades fins a la data, com per exemple la gratuïtat dels bitllets de Rodalies i Mitja distància per a viatgers freqüents, que suposaran uns 660 milions d’euros al llarg de l’exercici. Aquest nou paquet de mesures, ha anunciat Sánchez, tindrà un cost d’uns 10.000 milions d’euros.

En concret, el nou decret del govern espanyol inclou congelar durant sis mesos el preu dels lloguers quan s’hagin de renovar contractes, un xec 200 euros per a famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros anuals i amb un patrimoni no superior a 75.000 euros. A més, el govern espanyol també ha prorrogat el límit del 2% per a l’actualització de les rendes de lloguer, una decisió que es deriva de l’acord de l’executiu de Sánchez amb Bildu per a aconseguir el seu suport als pressupostos de 2023. Així mateix, el decret també prohibeix el tall de subministraments essencials durant el 2023 i s’allargarà el bo social.

En matèria fiscal, cal recordar que el govern espanyol ja va impulsar una bateria de mesures destinades a contenir la pujada de preus en la factura de llum, com per exemple la baixada de l’IVA de la llum del 10% al 5%, l’aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l’Impost Especial sobre l’Electricitat i la pròrroga de la suspensió temporal de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Quant a impostos, l’Executiu ha prorrogat sis mesos les rebaixes fiscals destinades a contenir la pujada de preus en la factura de llum i del gas i ha decidit continuar congelant el preu màxim de la bombona de butà en 19,55 euros.

Per últim, el govern espanyol també ha prorrogat 15% de l’Ingrés Mínim Vital, la prohibició de la suspensió del subministrament d’energia elèctrica, gas i aigua, una ajuda directa de 200 euros per a assalariats, autònoms i aturats inscrits en les oficines d’ocupació que resideixin en llars amb una renda inferior als 14.000 euros i la congelació del preu màxim de la bombona de butà fins a final d’any en 19,55 euros.

S’amplia el descompte al transport públic

A més de tot això, el govern espanyol ha aprovat un prorrogar el descompte del 30% al transport públic de cara a l’any que ve encara que només pagarà a aquells territoris que es comprometin a ampliar la bonificació al 50% del preu. D’aquesta manera la nova mesura se sumarà a la gratuïtat ja anunciada dels viatges en Rodalies i Mitja distància en tota Espanya per als usuaris habituals i dels viatges en autobusos de llarga distància, també per a usuaris recurrents, i a la bonificació del 50% als trens Avant. Per tant, a partir d’ara només s’aplicarà el 30% si les diferents comunitats apliquen una bonificació suplementària del 20%. Per això la rebaixa final serà del 50% per als ciutadans.

Adeu a la bonificació a la benzina

No totes les mesures han estat prorrogades, ja que el govern espanyol ha decidit anul·lar la bonificació de 20 cèntims per litre de la benzina per al públic general. En canvi, la bonificació del combustible serà per al transport professional, és a per als transportistes, agricultors, navilieres i pescadors. En aquest apartat figura la pròrroga del descompte de 20 cèntims per litre per al transport professional per carretera, que s’abonarà al final de cada mes. Així mateix, per als agricultors, es fixa una ajuda directa de fins a 20 cèntims per litre, mitjançant la devolució de l’impost especial d’hidrocarburs, amb un cost de 240 milions d’euros, al que se sumen 120 milions en ajudes directes per als pescadors.

Foment, reclama més suport a les empreses

Després que el Govern espanyol hagi aprovat aquest nou seguit de mesures Foment del Treball ha considerat que la rebaixa de l’IVA és “insuficient” i ha demanat “estendre-ho” també a la carn i el peix. A més, la patronal catalana considera “preocupant” que l’ajuda directa de 200 euros per a famílies vulnerables no es faci extensiva a les empreses “més vulnerables”. En un comunicat, la patronal presidida per Josep Sánchez Llibre ha assegurat que el nou paquet de mesures “deixa fora” a moltes companyies que “estan passant situacions difícils” derivat de la inflació. En relació amb el límit del 2% de l’augment interanual dels contractes de lloguer, la patronal ha reclamat “més seguretat jurídica”.

Amb relació a les bonificacions al transport públic, Foment assegura que “castiga” al transport alternatiu a Renfe, ja que no compta amb la gratuïtat total. Pel que fa a la fi de la bonificació general de 20 cèntims el litre de carburant, Foment del Treball ha indicat que hauria preferit adoptar aquesta decisió “de forma més pausada i menys abrupta”. “La reducció d’aquests 20 cèntims s’hauria pogut fer en 4 mesos, a raó de 5 cèntims per mes, aplanant l’efecte sobre l’IPC en quatre mesos i no tan sols en un”, defensa la patronal. Amb tot, Foment ha assenyalat, de nou, que hauria sigut “més raonable” negociar tot plegat en el marc d’un pacte de rendes.