L’Euríbor tanca l’any per sobre del 3% per primer cop des del 2008

L’Euríbor tancarà l’any per sobre del 3%. L’índex sobre el qual es mesuren les hipoteques variables a l’Estat arriba fins al 3,018% a final de desembre, la seva xifra més elevada des del 2008. En plena crisi financera –provocada en part I agreujada per la tensió del mercat hipotecari– aquest valor europeu va tancar en el 3,452%, només quatre dècimes per sobre de l’actual.

Després de més de mig any en valors negatius –al mateix ritme que els tipus d’interès establerts pel Banc Central Europeu– l’Euríbor arriba a final de 2022 amb el creixement interanual més pronunciat de la seva història. Els 3,018 punts percentuals a què arriba aquest mateix divendres contrasten marcadament amb els 0,5 punts negatius amb què s’arribava al passat Cap d’Any. Així, l’índex hipotecari s’ha disparat en 12 mesos en 3,48 punts percentuals, a un ritme superior a les tres dècimes al mes, impulsat principalment per les agressives pujades del preu del crèdit sotasignades per Frankfurt des de l’estiu.

A banda de la dada en si, crida l’atenció el ritme de creixement. Si bé el pic d’acceleració es va assolir entre l’agost I el setembre, quan va créixer en prop d’un punt percentual, durant la resta de mesos ha sostingut un alça del 0,3%. Val a dir, però, que diverses previsions del sector immobiliari eren encara més pessimistes.

El llindar del 4%

En cas de sostenir el ritme de creixement actual fins a l’esperat punt d’equilibri monetari en què el BCE freni les pujades de tipus d’interès –que arribaria durant el segon trimestre del 2023– l’Euríbor podria arribar a la temuda xifra del 4%, que dispararia encara més els preus de les hipoteques variables.

En declaracions a l’ACN, el responsable d’estudis de l’associació d’usuaris financers Asufin, Antonio Gallardo, a mitjan pròxim any l’indicador podria acostar-se als quatre punts –queda per veure, considera, si arribaria als màxims històrics dels pitjors moments del 2008, quan va superar el 5%–. Per la seva banda, el director d’hipoteques d’iAhorro, Simone Colombelli, considera que els 3 punts seran “el valor de referència” del pròxim exercici. El creixement frenaria, segons ha respost Colombelli a les consultes de l’agència Europa Press, per la desacceleració de la corba de tipus en un context de frenada de la inflació a tots els nivells –això és, rebat, si els índexs de preus de consum “no tornen a disparar-se”–.