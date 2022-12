Catalunya tancarà el 2022 amb rècord exportador

La Generalitat preveu que Catalunya tancarà l’any amb un volum exportador de 93.500 milions d’euros. En cas de confirmar-se aquestes estimacions, que suposarien un creixement del 16% respecte del 2021, es tractaria de la millor dada de vendes a l’exterior per part de les empreses del país del conjunt de la sèrie històrica, iniciada l’any 1993.

Catalunya fa mesos que escala posicions en el terreny exportador. Si bé en un any de tensions inflacionistes la mesura de volum de vendes per facturació pot ser enganyós, si es compara amb el conjunt de l’evolució de l’economia catalana el comerç exterior gaudeix d’una salut especialment bona. Com va apuntar l’agència per a la competitivitat del departament d’Empresa i Treball Acció durant la tardor, l’activitat exportadora catalana ja equival al 33% del PIB total del país –una taxa superior a la de potències homologables com Dinamarca, Suècia, Portugal o Finlàndia–.

Per sobre de la mitjana mundial

Segons apunta la mateixa organització, el creixement interanual de 16% en la facturació generada per les vendes a l’exterior multiplica per un factor proper a cinc el rendiment mitjà del comerç exterior mundial –que, segons l’OMC, se situa en el 3,5% any a any–. Així, defensen des del departament, l’activitat internacional de les empreses del país “es consolida com el principal motor del creixement de l’economia catalana”.

Celebració institucional

El sector comercial exterior català mostra una recuperació meteòrica després de la petita vall que va suposar la pandèmia, que va contraure les vendes a l’estranger fins als 66.496 milions l’any 2020. Des del Departament dirigit per Roger Torrent celebren l’escalada exportadora. Segons afirma el mateix conseller, “el sector exterior català és la punta de llança de la nostra economia, un dels trets que ens defineix com a país i una de les grans fortaleses del teixit productiu”.

Les demandes d’autonomia estratègica regional després del trencament de les cadenes de subministrament globals durant la covid, a més, fan replantejar un model productiu que tendeix cada cop més cap al valor afegit. En aquest sentit, el país necessita “diversificar o escurçar les cadenes de valor globals per fer-les més resilients i segures”, en un món en què, avisa Torrent, “el comerç exterior es farà servir com a estratègia geopolítica”.