La robotització encapçala el canvi de direcció del mercat laboral mundial

La revolució de les màquines ja no és un pensament futurista. Amb l’arribada del ChatGPT la intel·ligència artificial ha pres un nou camí i pretén convertir-se en part de la mà d’obra necessària per fer funciona una empresa. No és un discurs per causar el pànic col·lectiu, però si cal recordar que la tecnologia avança a passes agegantades i, mentre algunes empreses encara busquen la manera de sobreviure a la digitalització, altres ja han anunciat que la robotització reduirà els llocs de treball. Tot i això, l’opinió dels experts és clara: hi haurà un canvi, però no serà ni de bon tros tan radical com es podria pensar.

“Les empreses convencionals trigaran aproximadament 15 anys a adoptar les noves tecnologies de manera permanent”, explica Julià Manzanas, president de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC). Per a l’expert, aquesta nova tecnologia no fa perillar el mercat laboral, però sí que pot fer-lo canviar. En aquest sentit, Manzanas parla de l’automatització i com la intel·ligència artificial “no ha vingut a treure’ns la feina sinó a accelerar processos”. Però la tendència és clara, i és que una de les empreses tecnològiques més grans del món -IBM- ja ha anunciat la reducció de la seva plantilla pels pròxims anys a causa de l’avanç de la intel·ligència artificial. “No és una tendència”, remarca l’expert del Col·legi qui explica, però, que “les empreses tecnològiques adoptaran aquests nous processos de manera molt més ràpida”.

Posant IBM, per exemple, primerament cal recordar que és una empresa que té un total de 260.000 treballadors repartits per tot el món. El conseller delegat ha estat l’encarregat d’anunciar que el 30% de la seva plantilla dels departaments interns es quedarà sense feina en els pròxims anys a causa de les noves tecnologies. La xifra que equival a aquest percentatge són més o menys unes 7.800 persones que tal com ha dit Arvind Krishna ja no tindrien cabuda a l’empresa gràcies a l’acceleració de processos que s’estan vivint. Aparentment, la companyia està anunciant l’acomiadament d’una part important de la plantilla, una situació que en uns anys deixarà de ser un cas aïllat, però Manzanas reconeix que “no hi ha tant perill com sembla”.

I és que, segons l’expert, el mercat laboral buscarà altres perfils, és a dir, no es perdran llocs de treball sinó que se’n buscaran per fer altres feines. “Potser no es necessitarà dues persones per a una feina concreta perquè la intel·ligència artificial ho cobrirà, però algú haurà de programar l’algoritme”. Així doncs, segons indica Manzanas, la intel·ligència artificial es percebrà com a eina i no com a força de treball, el que en altres paraules vol dir que no hi haurà un robot robant-nos la feina sinó que ajudarà a millorar i agilitzar els processos.

Una qüestió ètica per a alguns gremis

Si bé és cert que la nova tecnologia pot arribar a accelerar els processos, no tots els sectors estan d’acord amb les condicions. De fet, amb l’arribada del ChatGPT, l’amenaça ha estat molt més evident. Posem el sector audiovisual i en concret les construccions de guions. Una feina que és completament creativa pot acabar delegada a la intel·ligència artificial. Davant d’aquest possible canvi de paradigma, alguns dels sindicats del sector audiovisual han posat sobre la taula el veto d’aquesta tecnologia, una opinió que no ha agradat a les empreses, qui ho han rebutjat. “Jo crec que durant un temps aquestes peticions s’acceptaran, però no durarà”, explica Manzanas, que recorda que com en totes les etapes socials, el canvi no arriba de pressa: “Aquí el problema és la velocitat, però no crec que estiguem avançant més ràpidament del normal”.

Tot i això, la preocupació que la tecnologia acabi substituint llocs de treball encara no s’ha mitigat, sobretot en punts on la creativitat es veuen perill, com és el cas del sector audiovisual. Tot i això, les empreses no volen tancar les portes a aquests avanços, ja que tal com explica l’expert del CEC, “el cost més gran d’una companyia és el de personal, si n’hi ha menys es redueixen els despeses“. En aquest sentit, si un sol treballador amb ajuda de la intel·ligència artificial pot fer la feina que abans feien dues persones a la companyia li surt a compte el canvi.

Amb tot, doncs, ja no queden tan lluny aquelles pel·lícules futuristes on els robots acabaven per dominar el món, però tampoc és un futur immediat. El que sí que queda clar és que la intel·ligència artificial comença a tenir posició molt important en el món laboral i que només és el principi d’un canvi de paradigma que -tal com recorda l’expert del Col·legi d’Economistes- “és essencial i necessari, però només cal que ens hi acostumem”.