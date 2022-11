El Prat ja frega les xifres de viatgers d’abans de la pandèmia

L‘Aeroport del Prat tanca el mes d’octubre amb 4,2 milions de passatgers, un creixement interanual del 56,2%. Els efectes de la pandèmia sobre el trànsit de viatgers a la capital del país comencen a dissipar-se: segons les dades d’Aena, l’octubre ha estat el mes del 2022 en què el Josep Tarradellas ha estat més a prop d’igualar les dades rècord registrades el 2019, just abans de la crisi sanitària. Així, la reducció en comparació amb fa tres anys s’ha quedat en un 9,7%, en el que ha tancat com el quart millor periode de l’any.

Segons les dades publicades per l’operadora aeroportuària, un 72% dels quatre milions de passatgers que van passar per Barcelona a l’octubre van ser internacionals, per un 28% d’altres destinacions de l’Estat. El fluxe de viatgers espanyols s’ha recuperat substancialment més ràpidament que el de viatges procedents Amb tot, en l’acumulat anual les dades encara queden relativament lluny de les del 2019. Entre el gener i l’octubre van passar pel Prat poc més de 35.000.000 d’usuaris, un 22,6% menys que abans de la crisi sanitària.

Les operacions, a l’alça

Durant el mes d’octubre es van operar al Prat un total de 27.374 vols, un 36,6% més que en el mateix periode del 2021. Com en el cas de les xifres d’usuaris, l’apropament amb les dades prepandèmiques comença a ser considerable: al desè mes del 2019 només van transitar l’aeroport barceloní un 11,1% més d’operacions que enguany. La proporció de procedència és similar, lògicament, a la de passatgers: un 30% dels vols procedeixen de l’Estat, per un 70% d’internacionals.

Si s’observa el trànsit de mercaderies, durant l’octubre es van transportar per l’aeròdrom català unes 13.728 tones de productes de compra i venda, un 79,3% del total a què es va arribar l’octubre del 2019. En l’acumulat anual, el tràfic comercial és el que més s’apropa a les xifres anteriors a la crisi sanitària: durant el 2022, han passat per l’Aeroport del Prat 130.074 tones de mercaderies, un 10,5% menys que durant els 10 primers mesos del 2019.