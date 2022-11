Leneim, la marca sostenible catalana que trenca barreres de gènere

El sector de la moda és un dels meus productius del planeta. Aquesta gran manufactura no sempre és una bona notícia, més aviat el contrari, el converteix en un dels sectors més contaminants del planeta. Davant la manca de sostenibilitat de la indústria i els cànons que promou -que no sempre són sans- algunes companyies neixen per trencar aquests esquemes, creant roba feta de manera eficient, sostenible i que no segueix els cànons que exigeix la societat. Leneim és una marca catalana que buscar trencar amb estereotips, creant una col·lecció minimalista, sostenible i sense gènere.

“La marca neix per preservar el planeta i la seva sostenibilitat“, diu la fundadora i directora general de la start-up catalana, Xènia Banús. L’estratègia de la marca pretén ser més que un projecte de venda únicament en línia, la seva finalitat és afavorir l’economia local i defensar l’economia circular per un consum més ètic. “Abans de comprar, és essencial seleccionar. I si és necessari, preguntar o investigar on es produeix i com es produeix. Prioritzar en què es vol invertir els diners pot determinar el futur i millorar els hàbits de qualsevol consumidor”, assegura la fundadora. És per això que la companyia ho confecciona tot en un taller local. “Vaig triar la producció de proximitat perquè els grans tallers demanaven una quantitat de producte massa gran per una primera col·lecció”, reconeix Banús.

Una línia minimalista en contra dels estereotips

La primera proposta d’aquesta línia de moda sense gènere és “minimalista, feta a mà i amb teles escollides de manera individual”, descriu la fundadora de la start-up de moda. Banús ha sigut partícip de tot el procés de confecció de les peces de roba i d’aquesta manera ella assegura que té complet control del que passa amb les peces, així com, el seu destí final. “Hem volgut començar amb una col·lecció petita, ja que la marca es basa en la eficiència”, explica Banús. Així doncs, la companyia ven a tot l’Estat les seves set primeres peces exclusives. “Estem veient molt bona acollida al mercat, però no hem volgut començar amb més peces per no malgastar cap tela”, diu la fundadora de Leneim.

A part de lluitar contra la ineficiència del sector, Leneim també trenca amb els estereotips de gènere i com a tal ha creat una línia de roba sense gènere. “És una línia oversize amb una silueta relaxada”, explica Banús. De moment, hi ha peces amb les talles universals (S-M-L), ja que la fundadora reconeix que “els pantalons tenen diferents talles“. Tot i això Banús assegura que “són talles molt amples” i que “tenen coberts totes les classes de cos”. Amb aquesta col·lecció, Leneim també busca escapar de les diferències que ha creat la indústria de la moda.

Responsabilitat amb el medi ambient

La marca també deixa clar que busca ser pionera en l’eficiència i “la compra ètica”, tal com explica Banús. Segons les dades que comparteix la companyia, els consumidors només usen un 20% del que tenen en l’armari i el 90% de les peces que es rebutgen acaben en l’abocador. És evident que es produeix més del que la societat necessita, però el desconeixement pot portar a prendre decisions perjudicials. És per això que l’objectiu de la companyia és ser una marca lliure de plàstics amb dissenys per a tots els gèneres, col·leccions molt limitades i producció controlada, gairebé baix demanda.

En el poc temps que la marca porta en el mercat ja ha pogut constatar que amb la utilització de materials orgànics (no contaminants) i reciclats s’ha aconseguit estalviar fins a un 97% d’aigua. Amb aquestes xifres com a bandera, Banús recorda que el sector de la moda és la segona indústria que més aigua consumeix del món i una de les més contaminants. “12 milions de tones de plàstic acaben en l’oceà cada any i cada vegada sobreviuen menys espècies en el planeta, imprescindibles per al futur de la humanitat”, lamenta la fundadora.