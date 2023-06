Lufthansa instal·la a Barcelona el seu primer hub digital al sud d’Europa

L’aerolínia Lufthansa Group preveu obrir la seva primera filial digital en el sud d’Europa a Barcelona, i que suposarà la creació de 300 llocs de treball de perfil tecnològic en els pròxims anys. Ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, al costat del CTO de Lufthansa Group, Christian Spannbauer, i el CEO de Quantion, Jordi Griful. El nou centre -que ja s’ha posat en marxa a les instal·lacions barcelonines de Quantion- encara no té un espai físic on poder crear les oficines. A més, tal com ha anunciat Griful, tampoc hi ha una inversió concreta, ja que encara s’ha de gestionar el personal i les instal·lacions. “Serà una gran inversió”, ha dit el directiu català.

“Amb aquest ja seran cinc els hubs digitals que té Barcelona”, ha explicat el conseller d’Empresa i Treball. L’obertura d’aquest hub digital estarà a càrrec de la companyia Quantion, que donarà serveis a les instal·lacions, així com, s’encarregarà del procés de selecció del personal tecnològic que treballarà a l’espai. “Buscarem el talent de dins i de fora”, ha dit Griful, qui ha insistit, però, que els sous els pagarà l’aerolínia alemanya. Aquesta aliança es forja en un moment en el qual Barcelona i Catalunya es troben a la cúspide de la innovació, amb un total de 96 hubs digitals que generen 15.000 llocs de treball i que superen els 1.400 milions d’euros en facturació.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, el responsable de tecnología del Digital Hangar de Lufthansa, Christian Spannbauer, i el conseller delegat de Quantion, Jordi Griful / ACN

Una filial digital per millorar l’experiència de l’usuari

Un dels objectius principals de la companyia per establir-se a Barcelona i crear aquest nou hub digital és la necessitat de continuar innovant per fer la vida dels seus clients molt més senzilla. De fet, el mateix Spannbauer ha explicat que després de la crisi de la pandèmia han pogut comprovar com la digitalització és el començament de tot i, per tant, “cal treballar per millorar l’experiència del nostre usuari”, ha dit. En aquest sentit, la tecnologia que es desenvoluparà des de Barcelona s’utilitzarà per millorar les actuacions de l’empresa a tot el món. Així doncs, el mateix directiu alemany ha parlat de la necessitat que té la companyia de continuar avançat i com Barcelona “és el company ideal per fer-ho”, ha dit textualment.

Barcelona, la preferida per Lufthansa

La capital catalana no ha estat l’única ciutat que ha tingut en consideració la companyia per instal·lar-hi el seu segons hub digital. El primer es troba a la ciutat Gdansk, a Polònia. “Primerament, vam fer una recerca per països, per trobar el que més encaixava amb les nostres perspectives”, ha dit Spannbauer, que després ha continuat recordant les virtuts de Barcelona: “Diversitat i moviment cultural són coses a destacar de la ciutat”. No obstant això, el directiu també ha assegurat que és una ciutat amb moltes connexions amb Alemanya, amb un total de “cinc vols diaris des del país a Barcelona”, ha descrit.