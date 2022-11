Les insolvències continuen a l’alça enmig de la crisi energètica

Les insolvències concursals a l’Estat Espanyol continuen a l’alça. Durant el mes d’octubre, els concursos de creditors per impossibilitat de fer front a pagaments han crescut un 56%, segons les dades agrupades i difoses per Iberinform. Del total espanyol, un 24% de les insolvències es concentren a Madrid, mentre que Catalunya ha de lamentar un 23% del conjunt dels concursos de creditors convocats a tota Espanya.

En total, durant el 2022 s’han declarat 5.956 insolvències a l’Estat espanyol. D’aquestes, unes 1.370 s’han concentrat al teixit productiu català, per les 1.430 que s’han comunicat a la Comunitat de Madrid. Només el País Valencià s’hi apropa, amb un 16% del total de les insolvències, unes 953 en l’acumulat anual.

Els serveis aguanten el cop

La recuperació de l’activitat després de la pandèmia ha afavorit la sostenibilitat dels negocis hotelers i turístics. Així, l’hostaleria pateix un 15% menys de concursos de creditors que ara fa un any, mentre que les insolvències entre els hotels i els restaurants es contrauen en un 8 i un 16% respectivament. També destaca el bon rendiment de l’electrònica, que rebaixa en un 14% els processos concursals, i la metal·lúrgia, que els fa caure en un 45%.

Per altra banda, en termes absoluts, són la construcció i el comerç les que concentren la majoria de les insolvències registrades a l’Estat espanyol. Més de 1.300, de fet, s’han produït al sector immobiliari espanyol, mentre que unes 1.200, un 22%, han afectat el retail. Ambdues xifres són substancialment més elevades que les del 2021, amb un 29 i un 37% més de processos que l’octubre del 2021.

Tot i que no és el vertical econòmic que més insolvències acumula, la crisi energètica ha disparat el creixement dels processos concursals a la indústria si es compara amb l’any passat. De fet, els concursos a empreses dedicades a l’automòbil han crescut un 113% en comparació amb l’octubre del curs passat, mentre que la indústria extractiva registra –en plena crisi energètica– un 100% més d’insolvències que ara fa un any. Tant les empreses alimentàries com les dedicades al transport pateixen també la incertesa econòmica, amb augments del 52% i el 50% respectivament.

La creació d’empreses, a la baixa

Pel que fa a les constitucions empresarials, han patit una contracció significativa en l’acumulat anual. Amb xifres d’octubre, el 2022 s’han creat a l’Estat 82.712 empreses, unes 2.400 menys que l’exercici anterior. La caiguda també s’ha notat en el darrer mes, amb uns 300 nous negocis menys en termes interanuals.

De nou, construcció, hostaleria i comerç han concentrat la majoria de les noves societats. També els serveis a empreses, les finances o la manufactura registren xifres considerables pel que fa a constitucions. Si s’observa el sector industrial, però, cap branca concreta ha tingut un bon comportament a l’octubre: només el processat alimentari supera el llindar de l’1% de les noves empreses. Així, la crisi energètica no accelera només els tancaments al sector secundari, també ancora les noves iniciatives.