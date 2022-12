El preu de la llum cau un 59,7%, la baixada més forta des del maig del 2021

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista caurà aquest divendres un 59,7% respecte al dijous, fins als 21,12 euros per megavat hora (MWh). D’aquesta manera es perpetua la caiguda iniciada a principis de setmana i suposa el seu registre més baix des del 9 de maig del 2021, abans del començament de la crisi energètica, quan va marcar 10,53 euros/MWh. Pel que fa a la comparativa amb l’any passat, el 23 de desembre del 2021, el preu mitjà de la llum se situava 383,67 euros/MWh.

En la subhasta, el preu mitjà de la llum en el mercat majorista -denominat pool– se situa per a aquest divendres en els 22,34 euros/MWh. Les hores on el preu serà més elevat es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, amb 67,90 euros/MWh, mentre que el preu mínim, de 4,12 euros/MWh, es donarà entre les 02.00 i les 06.00 hores, segons les dades provisionals de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) recollits per Europa Press, aquest dijous.

A aquest preu del pool se suma la compensació a les gasistes, que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar en el mercat lliure, tenen una tarifa indexada, que per a aquest divendres se situa en nivells negatius, -1,22 euros/MWh. Tot i que el preu per a aquest divendres serà el més baix de tot l’any, la mitjana per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista entre l’1 i el 22 de desembre se situa encara en 174,21 euros/MWh de mitjana, enfront dels 116 euros/MWh del mateix període del mes anterior.

Rebaixes també en el preu del carburant

El preu del dièsel també ha continuat baixant i encadena vuit setmanes de caigudes. El gasoil s’ha situat en 1,661 euros el litre, un 2,86% menys que fa una setmana (1,711), segons les dades publicades al Butlletí Petrolier de la Unió Europea. Pel que fa a la gasolina, ha caigut per cinquena setmana consecutiva i s’ha situat en els 1,590 euros el litre, un 3,16% menys que l’actualització passada (1,642) i el nivell més baix en nou mesos. Així doncs, els dos carburants es mantenen per sota els preus anteriors al descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel govern espanyol a l’abril. La bretxa entre dièsel i gasolina s’ha situat en els set cèntims, de manera que també ha continuat reduint-se.