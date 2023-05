El sector de la pirotècnica espera facturar 17 milions aquesta campanya de Sant Joan. Amb aquestes dades es recuperarien les xifres que va aconseguir el sector abans de la pandèmia. Tal com ha assegurat l’Associació de Comerciants de Focs Artificials d’Espanya (ACFAE) en un comunicat aquest dijous, es preveu que s’instal·laran més de 1.000 punts de venda i 3.000 contractacions per a aquesta revetlla de Sant Joan. Tot i això, aquesta pujada de la facturació no només anirà lligada a l’augment de vendes sinó a la pujada dels costos per la inflació, així com les taxes i els impostos. Tot i això, preveuen que els ciutadans tingui una despesa mitjana d’uns 40 euros en pirotècnia en aquesta revetlla de Sant Joan.

“El consumidor a Catalunya basa la seva compra cada cop més en productes infantils i familiars, adquirint lots preparats específicament per a cada segment d’edat”, explica Jordi Brau, secretari d’ACFAE. D’aquesta manera, doncs, el consum de coets cada any es veu reduït a favor del consum de bateries, que són petits espectacles pirotècnics d’efectes multicolors on l’efecte està més controlat i la forma d’ús és molt senzilla. Les famílies acaben optant per conjunt de diferents petards que els coets clàssics per l’espectacle que generen.

Màxima precaució pel risc d’incendi

El sector de la pirotècnica s’ha reunit recentment amb Protecció Civil per establir un missatge consensuat davant de la situació d’emergència climàtica actual per prevenir riscos, sobretot de cara als incendis. Per això, han insistit que a les zones rurals és important tenir una cura especial amb els voladors, que es podran utilitzar en espais segurs habilitats per part dels municipis i, en cas de no existir, es buscarà un espai allunyat de la zona de vegetació. Tant l’administració com el sector s’han emplaçat una nova reunió d’aquí a 15 dies per fer seguiment de la situació climàtica.