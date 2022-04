El fort onatge esfondra un restaurant d’Altafulla

La terrassa del restaurant Voramar Cal Vitali d’Altafulla, a la Costa Daurada, va quedar dissabte destrossada a causa del fort onatge que ha viscut la platja del municipi per la tarda, segons ha informat el Diari de Tarragona. D’acord amb informació d’Altafulla Ràdio, confirmada pels Bombers de la Generalitat, la terrassa s’ha esfondrat parcialment ja que part de la sorra damunt la qual es troba la construcció ha estat engolida. Aquest desequilibri ha provocat les destrosses al restaurant. A les 14 hores d’ahir la policia local d’Altafulla va advertir el propietari del local que no utilitzés la terrassa, i tot i que l’activitat va continuar dins, al cap d’un hora va ser impossible i es va desallotjar. Els Bombers, juntament amb el cos de policia local, ha inspeccionat el lloc i ha decidit precintar-lo per poder fer una nova inspecció aquest diumenge al matí.

‼️S'esfondra part de la terrassa del restaurant Voramar Cal Vitali d'#Altafulla, a causa del fort temporal. L'estructura s'ha vist afectada pel descalçament de la seva base, assentada sobre la sorra. Es tem per la seva estabilitat i es precinta per evitar danys personals. pic.twitter.com/PJzr6jTVOv — Altafulla Ràdio (@AltafullaRadio) April 23, 2022

Segons les previsions del Meteocat, aquest diumenge bufarà vent vent de component oest entre fluix i moderat amb ratxes fortes o fins i tot molt fortes a l’interior del país, sobretot a zones elevades, malgrat que hi haurà estones de vent fluix i variable al terç nord. Al litoral, el vent serà de component sud i oest, sobretot de llebeig, fluix o moderat amb ratxes fortes i fins i tot algunes de molt fortes. Protecció Civil va emetre una alerta per fort vent aquest dissabte.

Circularan núvols d’oest a est, sobretot alts i mitjans, que fins a migdia deixaran el cel mig ennuvolat a la meitat nord, sobretot al terç nord on estarà puntualment molt ennuvolat o cobert. A la meitat sud, estarà poc ennuvolat en general, tot i que fins a primeres hores del matí hi haurà estrats baixos al prelitoral sud i al sud de Ponent. A partir de migdia tendirà a quedar serè en general, malgrat que quedaran intervals de núvols al nord-est i al vessant nord del Pirineu, i creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya del terç nord.

Risc de pluja

Fins a migdia s’espera alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu i de forma més puntual no se’n descarta a altres punts de l’extrem nord del país. A la tarda s’esperen alguns xàfecs, febles o moderats, a punts del Pirineu i Prepirineu Oriental i de forma més aïllada a d’altres punts de la serralada, així com al voltant de la Serralada Transversal. S’acumularan quantitats minses de precipitació, o localment poc abundants al vessant nord del Pirineu. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres al sector occidental i 1.800 metres a la resta amb tendència a pujar amb el pas de les hores. A la tarda els xàfecs localment aniran acompanyats de tempesta.