Mor un home de 38 anys atropellat a l’AP-7 a l’Aldea

Un home ha mort aquest dijous al quilòmetre 318,8 de l’AP-7, al pas de la via ràpida per l’Aldea, al Baix Ebre. Es tracta de S. S, veí d’aquest municipi de només 38 anys. Els fets han ocorregut a dos quarts de nou del matí, quan diversos conductors han avisat a emergències que hi havia un cos estès a l’AP-7 en aquest quilòmetre. Estava al final del carril d’acceleració en sentit nord de l’autopista. En arribar els cossos d’emergències han apreciat que la víctima tenia lesions que eren compatibles amb haver mort atropellat, i els primers indicis s’han acabat de confirmar després amb l’autòpsia.

Com a conseqüència d’haver trobat aquest cadàver i les tasques d’aixecament, s’ha tallat la circulació d’un carril de l’AP-7 en sentit nord. No es té constància de qui ha atropellat a aquest veí de l’Aldea, que és la víctima 129 en un accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Aquesta xifra de sinistralitat preocupa Interior, en especial en aquesta via, on han incrementat exponencialment des que es van retirar els peatges.

La víctima 130 també s’ha registrat aquest dijous

Poc després de trobar aquest cadàver a l’AP-7 s’ha registrat la víctima 130 en accident de trànsit. Es tracta d’O. D. A, veí de Viladecans de 22 anys, que ha mort aquest dijous a dos quarts de deu del matí en xocar contra la tanca de la C-32 al quilòmetre 49,8, a Gavà, amb la moto que conduïa. L’avís de l’accident s’ha rebut minuts abans de dos quarts de deu del matí. Els serveis d’emergències l’han traslladat a l’Hospital de Bellvitge, on ha mort poc després. L’accident ha obligat a activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques, que finalment no han pogut fer res per la seva vida i el noi ha mort a l’hospital.