Macrooperatiu dels Mossos d’Esquadra a Girona contra el tràfic de marihuana. En total el cos policial català ha desplegat prop de 600 agents en una operació destinada a desmantellar una xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers a la capital de les comarques gironines, un entramat criminal que també estaria relacionat amb la tinença d’armes i el blanqueig de capitals.
Els Mossos d’Esquadra estan fent diversos escorcolls arreu de les comarques gironines i al barri de Font de la Pólvora de Girona, on s’han fet escorcolls en dos pisos. Segons destaquen des del cos policial se sospita que les persones responsables d’aquesta xarxa cultivarien la marihuana des de l’interior dels pisos, des d’on també la distribuirien junt amb altres substàncies.
On estan fent escorcolls els Mossos d’Esquadra
Segons ha detallat el cos policial català l’operatiu compta amb més de 600 efectius de la policia catalana entre agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), el Grup Especial d’Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (BRIMO), l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la policia científica, la unitat canina, efectius dels mitjans aeris, la sala central i la unitat de Seguretat Ciutadana (USC).
Un desplegament policial pel qual els Mossos s’han desplegat al barri de la Font de la Pólvora, Riudarenes (Selva), Cassà de la Selva (Gironès), l’Escala (Alt Empordà), Sils (Selva), Caldes de Malavella (Selva), Brunyola (Selva), Llagostera (Gironès), Bescanó (Gironès), Celrà (Gironès), Quart (Gironès) i Salt (Gironès). En el cas dels escorcolls al barri de la Font de la Pólvora els cossos policials han entrat en dos pisos de l’avinguda de Font de la Pólvora els agents han trobat una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis mentre que el cas es manté sota secret d’actuacions.