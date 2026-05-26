Operativo masivo de los Mossos d’Esquadra en Girona contra el tráfico de marihuana. En total, el cuerpo policial catalán ha desplegado cerca de 600 agentes en una operación destinada a desmantelar una red criminal dedicada al tráfico y cultivo de marihuana en Girona y pueblos cercanos a la capital de las comarcas gerundenses, una trama criminal que también estaría relacionada con la tenencia de armas y el blanqueo de capitales.

Los Mossos d’Esquadra están realizando varios registros en toda la comarca gerundense y en el barrio de Font de la Pólvora de Girona, donde se han realizado registros en dos pisos. Según destacan desde el cuerpo policial, se sospecha que las personas responsables de esta red cultivarían la marihuana desde el interior de los pisos, desde donde también la distribuirían junto con otras sustancias.

Dónde están realizando registros los Mossos d’Esquadra

Según ha detallado el cuerpo policial catalán, el operativo cuenta con más de 600 efectivos de la policía catalana entre agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), el Grupo Especial de Intervención (GEI), la Brigada Móvil (BRIMO), el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la policía científica, la unidad canina, efectivos de los medios aéreos, la sala central y la unidad de Seguridad Ciudadana (USC).

Agentes de los Mossos en Font de la Pólvora durante una de las entradas | Gerard Vilà (ACN)

Un despliegue policial por el cual los Mossos se han desplegado en el barrio de la Font de la Pólvora, Riudarenes (Selva), Cassà de la Selva (Gironès), l’Escala (Alt Empordà), Sils (Selva), Caldes de Malavella (Selva), Brunyola (Selva), Llagostera (Gironès), Bescanó (Gironès), Celrà (Gironès), Quart (Gironès) y Salt (Gironès). En el caso de los registros en el barrio de la Font de la Pólvora, los cuerpos policiales han entrado en dos pisos de la avenida de Font de la Pólvora, donde los agentes han encontrado una plantación interior de marihuana en al menos uno de los dos domicilios, mientras el caso se mantiene bajo secreto de actuaciones.