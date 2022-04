Un ferit amb arma de foc a l’Hospitalet del Llobregat

Els Mossos d’Esquadra investiguen el cas d’un noi ferit per arma de foc al conjunt d’habitatges de La Florida, a l’Hospitalet del Llobregat. Segons ha pogut saber El Món, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís dels serveis d’emergències mèdiques que van portar el ferit a l’Hospital de Bellvitge en constatar l’origen de les ferides. De moment, la policia ha practicat dues detencions però la investigació continua oberta. Una de les principals hipòtesi amb què treballen els agents és un entramat per tràfic de drogues.

Els fets van passar cap a les sis de la tarda d’aquest dijous. Segons testimonis consultats per aquest diari, els veïns van sentir un fort soroll que coincidiria amb el que faria un tret. El ferit va ser traslladar a l’Hospital de Bellvitge on es va informar a la policia de la gravetat de les ferides. La víctima, per la qui ara per ara no es tem per la seva vida, està sota vigilància policial per quan els serveis mèdics ho permetin se li pugui prendre declaració. Les primeres informacions apunten que és un noi jove d’origen magrebí.

Els agents de la divisió d’investigació criminal de la regió policial metropolitana sud també esperen prendre declaració als dos detinguts que serien germans de la víctima. En principi, fonts properes al cas, apunten que cap dels dos hauria premut el gatell de l’arma però que la seva relació amb el ferit podria aclarir la resolució del cas. Els Mossos esperen recollir més proves i indicis i no descarten més detencions en les properes hores.

Els testimonis recollits per la policia fan pensar que tot esdevindria per un afer de tràfic de drogues, molt habitual a la zona. De fet, alguns veïns apunten que el xicot tenia relació amb aquest tipus d’activitat. De moment, els Mossos d’Esquadra guarden silenci per poder estirar el fil de la investigació. El cas ha despertat molts recels entre els veïns perquè abona la tesi de la perillositat dels blocs de la Florida, on sovint hi ha protestes per l’incivisme i per la seva elevada densitat.