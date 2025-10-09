Un total de 250 delinqüents han estat expulsats de Catalunya durant el primer semestre del 2025. Són dades que ha donat a conèixer aquest dijous el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Es tracta d’un 48% més d’expulsions que durant el mateix període de l’any passat. Segons Prieto, aquestes persones sumaven unes 6.000 detencions. Les dades s’han anunciat durant la celebració del Dia de la Policia Nacional que s’ha celebrat a Barcelona.
Segons recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez, ha detallat que el cos ha fet 715 investigacions les quals han conclòs positivament. Entre les xifres, destaquen 37 grups criminals organitzats desarticulats i la detenció de 250 dels seus integrants. També ha subratllat que s’han detingut 66 criminals que estaven en cerca i captura a l’Estat i en l’àmbit internacional.
452 multireincidents detectats pels Mossos
A principis d’any, durant la presentació de la davallada de delictes el 2024 a Barcelona, els Mossos d’Esquadra van explicar que tenien detectats 452 multireincidents que l’any passat van ser detinguts 3.598 vegades. A aquestes persones se’ls van atribuir el 2024 més de 9.100 delictes, la majoria dels quals són furts i robatoris violents. D’aquests delinqüents, n’hi ha cinc que durant el 2024 van ser detinguts 189 cops i sumaven 354 antecedents.
El cap de la Policia Nacional a Catalunya ha destacat la col·laboració amb la policia catalana i la Guàrdia Urbana en la lluita contra la multireincidència. En aquesta línia, el govern de Jaume Collboni ha anunciat la creació d’una oficina de suport a la Fiscalia que centrarà part dels seus esforços en aquesta mena de delictes, entre altres àmbits.
Caiguda de delictes a Barcelona
Durant la primera meitat del 2025, els delictes han caigut a la capital catalana un 6,6%, segons el ministeri de l’Interior. Els Mossos, per la seva banda, eleven el descens a un 8,8%.