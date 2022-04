Empresonat l’agressor sexual que contractava les seves víctimes

Un home ingressa a presó per dos delictes d’agressió sexual, detenció il·legal i lesions. El detingut, de 68 anys, trobava les seves víctimes en una pàgina d’anuncis de cuidadores i les enganyava perquè entressin a casa seva i poder-les agredit. Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Prat de Llobregat van detenir l’autor el passat 6 d’abril i aquest dissabte al matí a entrat a presó, segons han explicat les autoritats policials catalanes en un comunicat.

La investigació es va iniciar a principis d’any quan una dona va denunciar, a la comissaria del Prat de Llobregat, que l’abril de 2021 havia patit una agressió sexual. Segons la víctima, un home l’havia retinguda contra la seva voluntat en un pis de la mateixa localitat i, a més, l’havia agredit sexualment i físicament donant-li puntades de peu a la panxa. Segons va relatar la víctima, l’autor l’hauria enganyat contractant-la per cuidar a un familiar seu, però quan hauria arribat al domicili l’hauria atacat. A més, també va relatar que la va amenaçar en expulsar-la del país -ja que no tenia permís de residència- si el denunciava.

Una primera investigació porta a més víctimes

Gràcies al testimoni d’aquesta víctima i la posterior investigació, es va descobrir que l’agressor havia contactat, en només una setmana, com a mínim, amb cinc dones que oferien serveis de cuidadores en anuncis de característiques semblants a través del mateix portal d’anuncis, oferint-les un treball cuidant la seva mare. Algunes de les dones amb qui l’agressor va contactar telefònicament no van arribar a patir l’agressió perquè van malfiar-se i ell no va veure clar si acudirien al primer contacte acompanyades o no.

Una dona mira el mòbil / Pixabay

El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial el passat 9 d’abril davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Prat del Llobregat, el qual va decretar l’ingrés a presó sense fiança. Tot i això, la investigació continua oberta a l’espera de que puguin aparèixer més víctimes.