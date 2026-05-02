Investiguen un possible crim masclista en ple carrer a Esplugues

Els Mossos d’Esquadra estan investigant un possible crim masclista que ha tingut lloc aquest dissabte al matí a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La policia catalana ha detingut un home per la mort violenta a punyalades d’una dona en ple carrer i ara estan provant de determinar a la relació concreta entre l’arrestat i la víctima. Els fets han tingut lloc poc abans de les onze del matí, quan els efectius d’emergències han rebut l’avís que informava que un home havia ferit una dona al carrer de Joan Miró d’aquest municipi i havia fugit del lloc.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida a la dona. Agents de la policia catalana han localitzat posteriorment l’home a Barcelona i han procedit a la seva detenció. La Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d’actuacions.
Detenim un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat pic.twitter.com/YO8CimyB3t— Mossos (@mossos) May 2, 2026
Les darreres dades sobre violència masclista
Segons les darreres dades facilitades pels Mossos d’Esquadra, durant el 2025 van registrar un total de 27.763 denúncies per violències masclistes en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar i en relació amb violències sexuals. Des de la Policia de la Generalitat assenyalen que actualment s’està fent el seguiment de 24.044 víctimes les quals un 76% tenen vigent una mesura judicial de protecció.
La policia catalana alerta que d’aquestes 24.044 víctimes la meitat (53%) van patir casos de violència masclista en l’àmbit de la parella, mentre que la resta dels casos estan relacionats amb violències masclistes, agressions sexuals, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació, i de tràfic d’éssers humans. A més, des del cos de Mossos d’Esquadra destaquen que s’ha registrat un augment de les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència o intimidació, xifra que ha augmentat un 14% en el darrer any.