Investigación de posible crimen machista en plena calle en Esplugues

Los Mossos d’Esquadra están investigando un posible crimen machista que ha tenido lugar este sábado por la mañana en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La policía catalana ha detenido a un hombre por la muerte violenta a puñaladas de una mujer en plena calle y ahora están tratando de determinar la relación concreta entre el arrestado y la víctima. Los hechos han ocurrido poco antes de las once de la mañana, cuando los efectivos de emergencias recibieron el aviso que informaba que un hombre había herido a una mujer en la calle de Joan Miró de este municipio y había huido del lugar.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada para salvarle la vida a la mujer. Agentes de la policía catalana localizaron posteriormente al hombre en Barcelona y procedieron a su detención. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de actuaciones.

Detenim un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat pic.twitter.com/YO8CimyB3t — Mossos (@mossos) May 2, 2026

Los últimos datos sobre violencia machista

Según los últimos datos facilitados por los Mossos d’Esquadra, durante el 2025 se registraron un total de 27.763 denuncias por violencias machistas en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar y en relación con violencias sexuales. Desde la Policía de la Generalitat señalan que actualmente se está haciendo el seguimiento de 24.044 víctimas de las cuales un 76% tienen vigente una medida judicial de protección.

La policía catalana alerta que de estas 24.044 víctimas la mitad (53%) sufrieron casos de violencia machista en el ámbito de la pareja, mientras que el resto de los casos están relacionados con violencias machistas, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, de ilícitos penales motivados por el odio y la discriminación, y de tráfico de seres humanos. Además, desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra destacan que se ha registrado un aumento de las agresiones sexuales a menores de 16 años con penetración sin violencia o intimidación, cifra que ha aumentado un 14% en el último año.