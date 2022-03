Borratxo i sense una roda per la C-16

Déu n’hi do l’ensurt del passat diumenge a la C-16 quan un agent de policia fora de servei va veure un vehicle sense rodes i fent ziga-zagues enmig de la via. El conductor, de 23 anys, va ser detingut per conduir borratxo i anar sense una de les rodes posteriors. Ha estat denunciat penalment per dos delictes contra la seguretat del trànsit.

Segons han explicat els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit, cap a les set de la tarda de diumenge, un agent que circulava per la C-16 a l’alçada de Cercs (Berguedà) va ser testimoni del conductor temerari que portava el cotxe com “si ballés una samba” i sense una de les quatre rodes obligatòries. El policia va advertir immediatament als seus companys de sala a través del 112 per tal que es mobilitzessin dotacions policials per poder enxampar el vehicle abans que passés cap desgràcia. A més, el policia va avisar que el xofer tenia tots els números d’anar engatat.

Control d’alcoholèmia dels Mossos

Després de preparar tot un dispositiu per part dels agents de trànsit a fi i efecte d’interceptar-lo, una patrulla dels Mossos d’Esquadra el va poder aturar a la cruïlla entre la C-16 (Barcelona-Túnel del Cadí) a la C-26, l’eix prepirinenc que enllaça des del Segrià fins a l’Empordà i que té un important nus de connexió just passat Berga i a l’entrada de Cercs. El lloc era en bon punt per poder aturar el vehicle i poder identificar el conductor minimitzant el risc per la resta d’usuaris de la via.

El conductor mostrava signes evidents de conduir en estat etílic als Mossos que el van aturar. Quan els agents li van efectuar la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,72 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mg. També van constatar la manca del pneumàtic. De fet, encara se’n fan creus de com va poder recórrer tanta distància en aquelles condicions. L’home va ser denunciat penalment per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i per conducció temerària.