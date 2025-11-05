Un de cada tres ciutadans té un nivell elevat de pensament conspiratiu, segons ha conclòs el CEO a partir d’una enquesta presentada aquest dimecres, que apunta a la desconfiança d’aquesta part de la població de les idees presentades per les institucions o els experts.
Així, un 42% dels catalans creuen que les autoritats exageren els perills d’algunes malalties per interessos econòmics. Més d’un de cada cinc ciutadans també creu que les vacunes fan més mal que bé o que el coronavirus va ser creat en un laboratori.
Des del CEO s’ha conclòs aquest grau de pensament conspiratiu de la població a partir de 12 preguntes concretes i se’ls ha etiquetat amb un nivell alt als qui sistemàticament desconfien d’idees o veritats que han estat demostrades o argumentades per les institucions acadèmiques o polítiques, o experts, i creuen que, en canvi, hi ha una realitat amagada en una diversitat de temes.
L’enquesta conclou que un 65% de simpatitzants d’Aliança Catalana responen a aquest perfil, així com un 55% de simpatitzants de Vox. Els del PP i Junts se situen al voltant del 40%, mentre que els d’ERC estan a la ratlla del 35% i socialistes i cupaires estan al 20%. Els propers als comuns són els qui menys s’ajusten a aquest perfil, sobre el 15%.
Aquests pensaments conspiratius són transversals en termes d’edat, sexe o ingressos, però es redueixen en 10 punts entre els universitaris.
L’exposició a les notícies falses
Els qui freqüenten la creença que hi ha una realitat amagada solen estar més exposats a notícies falses i s’informen més per xarxes socials. A més, el fet que posin èmfasi a no creure’s les ‘veritats oficials’ redueix en 14 punts el neguit per l’habitatge, dobla la preocupació per la immigració i la seguretat, i redueixen la valoració tant de la UE, com d’Ucraïna.
Encara en el terreny de les teories conspiratives, un 60% dels ciutadans creuen que les agències governamentals controlen de prop la població sense que aquesta ho sàpiga, i un 47% assegura que hi ha tecnologies molt avançades que també es mantenen ocultes perquè perjudiquen grans interessos.
Prioritzar el nivell de vida a la democràcia
D’altra banda, hi ha més gent que preferiria viure en un país capaç de garantir un nivell de vida adequat als seus ciutadans, encara que no sigui del tot democràtic (40%) que aquells qui triarien viure en un país governat democràticament, encara que no garanteixi un nivell de vida adequat als seus ciutadans (34%). La diferència entre les dues visions enfrontades pel CEO és més àmplia entre les generacions més joves, sobretot els homes.
Un 62% de nois entre 16 i 24 anys apostaria per més nivell de vida en detriment de la democràcia, una premissa que també comparteixen el 54% d’homes entre 25 i 34 anys. Entre les dones de la mateixa franja les opinions són molt més similars a la mitjana catalana.