La història recent de Catalunya està plena de pobles que, en algun moment o altre, han canviat de nom. Durant la Guerra Civil espanyola, alguns municipis del Vallès Occidental, per exemple, com ara Santa Perpètua de Mogoda, van canviar de nom temporalment durant la guerra. Anys després, però, a Catalunya es continuen produint canvis de nom. Enguany, un emblemàtic poble del Baix Empordà podria canviar oficialment el seu topònim. Es tracta de Palamós, on el pròxim diumenge 23 de novembre farà una consulta popular -avalada pel ple municipal- per decidir si s’incorpora Sant Joan al topònim del municipi. Aquest possible canvi de nom, que encara s’ha de sotmetre a votació, respon a una llarga reclamació veïnal, que des de fa dècades reclama que s’incorpori Sant Joan a la nomenclatura del municipi, ja que està compost per dues poblacions diferents.
Sant Joan es va annexionar a Palamós l’any 1942, coincidint amb els primers anys de franquisme. De fet, es tracta d’un procés que es va posar en marxa el 1940, però que va trigar dos anys a culminar-se. En aquell moment, doncs, el nom de Sant Joan va desaparèixer dels registres, fet que des de l’associació de veïns de Sant Joan titllen de “greuge històric”. “Permetrà pensar sobre la identitat i reflexionar sobre un municipi compost per dos pobles”, reflexiona l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig (ERC). Així doncs, el pròxim 23 de novembre, tots els palamosins majors de 16 anys sotmetran a votació el futur del topònim. En cas que la consulta resulti favorable, el municipi passaria a anomenar-se Palamós i Sant Joan. Durant aquell diumenge, s’habilitaran dos punts de votació presencials. Per una banda, la sala polivalent de la biblioteca municipal al parc dels Països Catalans. I per l’altra, l’Aula d’Aprenentatge situada al número 31 del carrer Riera. L’horari de votació serà de les nou del matí a les vuit del vespre, i aquella mateixa nit se sabran els resultats.
La identitat del municipi, rerefons del canvi de nom
El rerefons de la lluita veïnal que ha acabat impulsant la consulta popular és defensar la “identitat” dels dos pobles que conformen el municipi empordanès. Per al president de l’associació veïnal de Sant Joan, Carles Sala, aquest pas avalat per la totalitat del govern municipal suposa “un moment històric” per als veïns del poble, ja que recorda que l’annexió a Palamós es va fer “en un context de postguerra, de governs imposats i de moments obscurs”. Un canvi de nom que per a Sala també és un homenatge a tota una generació que va viure el canvi de nom i, per tant, com se’ls “esborrava” la identitat. Sigui com sigui, el president de l’associació de veïns del poble defensa que el simple fet de sotmetre el canvi de topònim a votació és “una cosa positiva”.
L’Ajuntament de Palamós ja treballa sobre els dos possibles escenaris resultants de la consulta. En cas que surti el ‘sí’, el consistori començarà immediatament els tràmits per canviar el nom: “No serà ràpid ni fàcil, perquè suposarà una transformació important més enllà del logotip i també caldrà tenir en compte l’heràldica; però anirem fent tots aquells passos que pertoquin”, detalla l’alcaldessa, que recorda que, entre d’altres, el nou topònim -és a dir, Palamós i Sant Joan- haurà de rebre el vistiplau de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). En cas que el resultat de la consulta sigui negatiu, l’alcaldessa remarca que la comissió de treball, integrada per tots els grups municipals i els veïns de Sant Joan, es mantindrà “viva per assentar una identitat que existeix”. Les urnes, doncs, decidiran el nom de Palamós el pròxim 23 de novembre.