Catalunya és un país amb una gran afició pels bolets. Cada tardor, quan és època, milers de persones apassionades pels bolets se’n van al bosc a collir-los per a després introduir-los en les seves receptes. Un poble especialment conegut per la seva tradició boletaire és Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà. Aquest municipi, on viuen 887 persones, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística d’aquest 2025, és conegut principalment pel seu monestir, un dels més importants de la història de Catalunya i decretat patrimoni de la humanitat per la UNESCO l’any 1991. També és considerat com un dels monestirs més influents de tot Europa. Ara bé, aquest no és l’únic encant de Vimbodí i Poblet.
Dins el terme municipal de Vimbodí es troba el bosc de Castellfollit, un dels punts més visitats de la comarca durant la tardor perquè s’hi poden trobar fins a set-centes espècies de bolets. Un dels més preuats de la zona són els rovellons. Ara bé, no tots els bolets que es troben al bosc de Castellfollit són comestibles. L’artista Genís Colell ha convertit els arbres del bosc en el seu llenç amb la creació d’una ruta de bolets pintats. Es tracta d’una excursió senzilla ideal per fer durant una escapada en família. Tal com indica la Generalitat en la seva pàgina web, la ruta té una llargada de tres quilòmetres amb un desnivell d’entre 190 i 300 metres. Es pot fer de forma circular: “L’itinerari transcorre pel marge esquerre del barranc de Castellfollit, rodeja el tossal Rodó i torna a l’inici. El primer tram discorre per una pineda centenària de pinassa i pi roig, inclosa al catàleg de boscos singulars de Catalunya, i exemple dels boscos madurs existents al Paratge”, destaquen.
🍄Bosc pintat de Poblet (Itinerari micologic de Castellfollit) Monstant, Catalunya— Biel Ràfols (@biel_rafols) October 21, 2025
🧑🧑🧒🧒 Ruta ideal per nens de 4 km amb 300+ pic.twitter.com/NYMSIEUAaD
El pes del monestir de Poblet
Malgrat l’atractiu boletaire del poble, el seu monestir és el bé més preuat del municipi. El turisme vinculat al monestir representa una gran font d’ingressos per a la vila, ja que això també alimenta els negocis de restauració, l’oferta hotelera, els serveis i els comerços. Ara bé, malgrat el pes important del turisme, el poble continua vivint de l’agricultura. Antigament, també era molt important la indústria del vidre, però aquest sector va acabar perdent pes. Ara es pot visitar el Museu del Vidre, protegit com a bé cultural d’interès local, el qual ofereix una àmplia exposició des dels orígens fins a l’actualitat amb material cedit en gran part pels vilatans, eines i materials.