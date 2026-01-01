Cataluña es un país con una gran afición por las setas. Cada otoño, cuando es temporada, miles de personas apasionadas por las setas se van al bosque a recogerlas para luego incorporarlas en sus recetas. Un pueblo especialmente conocido por su tradición de recolección de setas es Vimbodí i Poblet, en la comarca de la Conca de Barberà. Este municipio, donde viven 887 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de este 2025, es conocido principalmente por su monasterio, uno de los más importantes de la historia de Cataluña y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1991. También es considerado como uno de los monasterios más influyentes de toda Europa. Sin embargo, este no es el único encanto de Vimbodí i Poblet.

Dentro del término municipal de Vimbodí se encuentra el bosque de Castellfollit, uno de los puntos más visitados de la comarca durante el otoño porque se pueden encontrar hasta setecientas especies de setas. Una de las más apreciadas de la zona son los níscalos. Sin embargo, no todas las setas que se encuentran en el bosque de Castellfollit son comestibles. El artista Genís Colell ha convertido los árboles del bosque en su lienzo con la creación de una ruta de setas pintadas. Se trata de una excursión sencilla ideal para hacer durante una escapada en familia. Tal como indica la Generalitat en su página web, la ruta tiene una longitud de tres kilómetros con un desnivel de entre 190 y 300 metros. Se puede realizar de forma circular: «El itinerario transcurre por el margen izquierdo del barranco de Castellfollit, rodea el cerro Rodó y vuelve al inicio. El primer tramo discurre por un pinar centenario de pino negro y pino rojo, incluido en el catálogo de bosques singulares de Cataluña, y ejemplo de los bosques maduros existentes en el Paraje», destacan.

🍄Bosc pintat de Poblet (Itinerario micológico de Castellfollit) Monstant, Cataluña



🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Ruta ideal para niños de 4 km con 300+ pic.twitter.com/NYMSIEUAaD — Biel Ràfols (@biel_rafols) October 21, 2025

El peso del monasterio de Poblet

A pesar del atractivo de las setas del pueblo, su monasterio es el bien más preciado del municipio. El turismo vinculado al monasterio representa una gran fuente de ingresos para la villa, ya que esto también alimenta los negocios de restauración, la oferta hotelera, los servicios y los comercios. Sin embargo, a pesar del importante peso del turismo, el pueblo continúa viviendo de la agricultura. Antiguamente, también era muy importante la industria del vidrio, pero este sector terminó perdiendo peso. Ahora se puede visitar el Museo del Vidrio, protegido como bien cultural de interés local, el cual ofrece una amplia exposición desde los orígenes hasta la actualidad con material cedido en gran parte por los vecinos, herramientas y materiales.