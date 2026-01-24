Catalunya és un país amb una tradició excursionista molt arrelada. Cada setmana, molts amants de la muntanya es posen les botes, s’equipen bé, i aprofiten per fer una escapada a la muntanya. Hi ha rutes fàcils, aptes per fer amb els més menuts de casa, i rutes que requereixen cert grau d’experiència. Una d’aquestes rutes senzilles és la ruta del Carrilet, situada al cor del Pirineu català. Si es vol fer la ruta sencera, el més recomanat és fer-la amb bicicleta, i fer-la per trams, ja que té una durada de 140 quilòmetres, aproximadament. S’anomena la ruta del Carrilet perquè ressegueix el recorregut que feia un tren centenari. Ara, però, ja s’ha convertit en una de les vies verdes més recomanades de Catalunya.
La ruta del Carrilet arrenca a Sant Feliu de Guíxols i acaba a Ripoll, passant pel mig per Girona i Olot, entre d’altres. També es pot fer a l’inrevés, començant des de Ripoll i acabant a la costa. Té una durada de poc més de 140 quilòmetres, però només té uns vuit-cents metres positius de desnivell, motiu pel qual consideren que es tracta d’un recorregut amb poc nivell de dificultat. A la pàgina web Wikiloc, una de les webs de referència de la comunitat excursionista, es recomana fer aquest trajecte amb dos dies, ja que d’aquesta manera es pot gaudir de la bellesa dels paisatges que apareixen durant tot el trajecte. La ruta està molt ben senyalitzada durant tota l’estona, però algunes persones que l’han fet apunten que en el tram per accedir a Girona es poden produir algunes situacions de confusió.
Més rutes alternatives
La ruta del Carrilet és un bon recorregut per iniciar-se en el món del turisme de bicicleta. Tenint en compte la seva llargada, també es poden fer adaptacions del recorregut en funció de les necessitats de cadascú. Des de la web de turisme de la Garrotxa, per on travessa bona part del recorregut, destaquen que, des de la ruta del Carrilet, es poden realitzar altres rutes senyalitzades a peu o amb bicicleta per descobrir altres racons amagats del territori. Per exemple, segons apunten, des d’Olot i fins a les Planes d’Hostoles, la Ruta del Carrilet també coincideix amb un dels camins de la xarxa de senderes Itinerànnia.