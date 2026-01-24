Cataluña es un país con una tradición excursionista muy arraigada. Cada semana, muchos amantes de la montaña se ponen las botas, se equipan bien, y aprovechan para hacer una escapada a la montaña. Hay rutas fáciles, aptas para hacer con los más pequeños de casa, y rutas que requieren cierto grado de experiencia. Una de estas rutas sencillas es la ruta del Carrilet, situada en el corazón del Pirineo catalán. Si se quiere hacer la ruta entera, lo más recomendado es hacerla en bicicleta, y hacerla por tramos, ya que tiene una duración de 140 kilómetros, aproximadamente. Se llama la ruta del Carrilet porque sigue el recorrido que hacía un tren centenario. Ahora, sin embargo, ya se ha convertido en una de las vías verdes más recomendadas de Cataluña.

La ruta del Carrilet comienza en Sant Feliu de Guíxols y termina en Ripoll, pasando por el medio por Girona y Olot, entre otros. También se puede hacer al revés, comenzando desde Ripoll y terminando en la costa. Tiene una duración de poco más de 140 kilómetros, pero solo tiene unos ochocientos metros positivos de desnivel, motivo por el cual se considera que se trata de un recorrido con poco nivel de dificultad. En la página web Wikiloc, una de las webs de referencia de la comunidad excursionista, se recomienda hacer este trayecto en dos días, ya que de esta manera se puede disfrutar de la belleza de los paisajes que aparecen durante todo el trayecto. La ruta está muy bien señalizada durante todo el tiempo, pero algunas personas que la han hecho apuntan que en el tramo para acceder a Girona se pueden producir algunas situaciones de confusión.

Más rutas alternativas

La ruta del Carrilet es un buen recorrido para iniciarse en el mundo del turismo en bicicleta. Teniendo en cuenta su longitud, también se pueden hacer adaptaciones del recorrido en función de las necesidades de cada uno. Desde la web de turismo de la Garrotxa, por donde atraviesa buena parte del recorrido, destacan que, desde la ruta del Carrilet, se pueden realizar otras rutas señalizadas a pie o en bicicleta para descubrir otros rincones escondidos del territorio. Por ejemplo, según apuntan, desde Olot y hasta las Planes d’Hostoles, la Ruta del Carrilet también coincide con uno de los caminos de la red de senderos Itinerànnia.