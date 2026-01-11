Entre la riba del riu Ebre i la serra de Cardó s’alça Tivenys, un municipi de poc menys d’un miler d’habitants, segons les darreres dades censals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta vila, de la comarca del Baix Ebre, es troba al marge esquerre del riu Ebre i limita amb els municipis de Benifallet pel nord, Bítem al sud, el Perelló a l’est i Xerta i Aldover a l’oest, separats pel riu. Ara bé, Tivenys té forma de circ tancat, ja que els cims de la serra de Cardó envolten gairebé del tot el municipi. Tots els barrancs que surten de la muntanya -és a dir, el barranc de les Fonts o del Roldor, el de la Buinaca, el de les Petxines i el de Vallpalmera- conflueixen fins al riu Ebre a través de la vila. Una orografia que converteix Tivenys en un poble digne de postal. Aquest serà un dels pobles que visitarà El Foraster aquesta temporada.
Tot i que la història d’aquest municipi no està gaire ben documentada, els historiadors sí que han determinat que en la zona on s’alça Tivenys hi va haver algun poblat durant l’època dels ibers. La vila, però, no va ser fundada tal com la coneixem avui en dia fins a l’any 1148, després de la reconquesta de Tortosa. Els templers que es van quedar al capdavant de les terres van ser un dels impulsors de la tradició terrissera del poble, però també li van donar impuls a l’agricultura. Ara bé, l’expulsió dels moriscos que vivien en aquesta comunitat va suposar una gran pèrdua de població, la qual va trigar molts segles a recuperar-se del tot. Amb el pas dels anys, Tivenys va anar creixent a poc a poc, però el veritable canvi es va produir durant el segle XVIII, moment en què es va construir el canal esquerre de l’Ebre.
El parc municipal i l’església de Sant Miquel
Tivenys és un d’aquests municipis catalans que cal visitar per dins, però també per fora. Un dels destins imprescindibles en una escapada de cap de setmana a la vila és el seu parc municipal, un dels llocs més pintorescos de la població per la seva ubicació. Concretament, el parc es troba entre el canal de l’esquerra i el riu Ebre. Una situació que el converteix en un espai amb una vegetació molt rica ideal per passejar, relaxar-se i descansar. També hi ha una zona d’esbarjo per als més menuts de casa. Per altra banda, un altre dels imprescindibles de Tivenys és la seva església, dedicada a Sant Miquel. Aquest temple parroquial, dedicat al patró del poble, es va començar a construir l’any 1770 i va quedar enllestit vint-i-quatre anys després, el 1794. L’edifici està format per tres naus i compta amb vuit altars i l’altar major, d’estil gòtic. Fins al 1936 també s’hi podia un retaule gòtic, però durant la Guerra Civil espanyola es van perdre totes les seves imatges.