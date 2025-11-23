Quin és el municipi amb menys habitants de Catalunya? Es tracta d’una posició que ha anat canviant en els darrers anys. Des de fa anys, Gisclareny i Sant Jaume de Frontanyà, tots dos situats al Berguedà, s’han anat disputant quina és la vila menys habitada del país. Malgrat que els darrers anys havia sigut Gisclareny, des de 2024 Sant Jaume de Frontanyà s’ha tornat a convertir en el municipi amb menys habitants de Catalunya. Segons les darreres dades censals de l’Institut d’Estadística de Catalunya, de l’any 2024, en aquesta petita vila del Berguedà només hi viuen 26 persones. De fet, en tot el poble, que té una superfície de vint-i-un quilòmetres quadrats, només hi ha nou cases.
Tot i que el cens oficial diu que hi ha 26 veïns empadronats a Sant Jaume de Frontanyà, l’alcalde del poble, Manel Anselmo, assegura que tot l’any hi ha entre 10 i 12 persones vivint-hi permanentment. La resta són segones residències o gent que hi passa temporades. Cal tenir en compte que a Catalunya hi ha viles menys poblades, però que estan adscrites administrativament a altres poblacions, motiu pel qual no formen part del rànquing. Sant Jaume de Frontanyà va ostentar durant anys el títol de municipi menys poblat de Catalunya, però el 2017 Gisclareny li va prendre el relleu. Tampoc és un destí especialment turístic, ja que fa cinc anys va tancar l’últim negoci de restauració que es mantenia dempeus.
Les curiositats de Sant Jaume de Frontanyà
Aquest municipi no és només curiós pel poc nombre d’habitants que hi viuen, sinó que també és un destí ideal per descobrir la riquesa de l’arquitectura romànica del país. Al bell mig del poble s’alça el monestir de Sant Jaume de Frontanyà, un monestir augustinià que data del 905, moment en què va aparèixer mencionat per primera vegada en unes escriptures. Actualment, de l’antiga canònica de Sant Jaume de Frontanyà només queda l’església, ja que les construccions que tenia adossades ja van perdre la seva funció. Es tracta d’una església de planta de creu llatina, formada per una nau i tres absis semicirculars. L’església del municipi no només és bonica per fora, sinó que també és fonamental descobrir les decoracions ornamentals de l’interior.
Sant Jaume de Frontanyà és un municipi amb molta ascendència independentista. El 12 de desembre de l’any 2009, aquesta petita vila del Berguedà va ser la segona de tot Catalunya, només després d’Arenys de Munt, a fer una consulta popular sobre la independència. I el resultat dels veïns del poble va ser clar: divuit vots a favor i només un en contra.