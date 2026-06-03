Afectacions a quatre línies de Rodalies per un robatori de coure al Vallès

Nou matí d’afectacions al servei de Rodalies de Catalunya i la mobilitat dels catalans. Un robatori de coure entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers, al Vallès Oriental, fa que la circulació de la línia R8 de Rodalies (Martorell Central – Granollers Centre) estigui totalment interrompuda mentre que altres tres línies com són l’R2 (Granollers Centre – Castelldefels), l’R2 Nord (Maçanet-Massanes – Aeroport) i l’R11 (Barcelona Sants – Portbou) estiguin patint retards que poden arribar a superar els 30 minuts de mitjana, tal com ha informat Adif a través de les seves xarxes socials. En el cas de l’R8 ja s’ha habilitat un servei alternatiu per cobrir el recorregut de tota la línia.
⚠️Rodalies Catalunya, líneas R2, R2 Nord y R8: Se están registrando retrasos entre Mollet-Sant Fost y Granollers Centre por una incidencia provocada por robo de cable.— INFOAdif (@InfoAdif) June 3, 2026