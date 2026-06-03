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Afectaciones en cuatro líneas de Rodalies por robo de cobre en el Vallès
Jose Díaz
Jose Díaz
03/06/2026 09:03

Nuevo mañana de afectaciones en el servicio de Rodalies de Catalunya y la movilidad de los catalanes. Un robo de cobre entre las estaciones de Mollet-Sant Fost y Granollers, en el Vallès Oriental, hace que la circulación de la línea R8 de Rodalies (Martorell Central – Granollers Centre) esté totalmente interrumpida mientras que otras tres líneas como son la R2 (Granollers Centre – Castelldefels), la R2 Nord (Maçanet-Massanes – Aeroport) y la R11 (Barcelona Sants – Portbou) estén sufriendo retrasos que pueden llegar a superar los 30 minutos de media, tal como ha informado Adif a través de sus redes sociales. En el caso de la R8 ya se ha habilitado un servicio alternativo para cubrir el recorrido de toda la línea.

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