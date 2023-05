‘De tapes x Sants i les Corts’: tapes i cervesa per només 3,50 euros

Menjar tapes, beure cervesa i aprofitar les terrasses. És el millor pla per a molts barcelonins i Estrella Damm ho fa realitat a un preu molt econòmic. La iniciativa de la cerveseria ‘De tapes x Sants i les Corts’ consisteix en una ruta gastronòmica amb les millors elaboracions d’establiments d’aquests barris a un preu tancat de 3,50 euros. En aquests diners s’inclou una tapa i una Estrella Damm, i l’oferta està disponible des del pròxim 18 de maig i fins al dia 28.

Enguany Damm recupera aquesta iniciativa gastronòmica, que mai s’havia fet a les Corts, però sí a altres barris barcelonins fins que va arribar la pandèmia i es va haver d’anul·lar. Per a aquesta primera edició de “De tapes x Sants i les Corts”, una selecció de 33 establiments ofereixen propostes gastronòmiques per a tots els gustos. Per exemple, al Bar Lucas, al carrer d’Europa número 25, es podrà degustar una ensaladilla russa amb patata, pastanaga, tonyina, maionesa, bitxo i olives.

Ensaladilla russa del Bar Lucas

A Casa Covas, un establiment que ha obert les portes fa només dos mesos i que ofereix menús, tapes, dinars i sopars, es podrà gaudir d’un exquisit bunyol de bacallà amb maionesa d’all negre i patates palla casolanes. Casa Covas havia de ser una taverna gallega, però finalment els amos han optat per una opció moderna que no oblida les arrels gallegues.

Bunyol de bacallà de Casa Covas

A Petit Món es podrà degustar un micuit d’ànec a les quatre espècies amb melmelada de figues. Aquest establiment també ha obert les portes fa tan sols dos mesos, fruit de la il·lusió del seu propietari, Hugo, un francès enamorat de Barcelona. La seva història és curiosa: ha passat de ser pilot d’Airbus a Tolouse a obrir aquest restaurant a Barcelona seguint el seu somni gastronòmic.

Minicuit d’ànec amb espècies de Petit Món

Un altre establiment que ofereix una tapa d’alt nivell és El Maravillas, on es podrà tastar una coca de pa, lluç fumat, pernil de gla, maionesa de kimchi i salsa curry.

Coca de lluç fumat de El Maravillas

Els 33 establiments que participen a “De tapes x Sants i Les Corts”

Els establiments que participen en aquesta iniciativa d’Estrella Damm estan recollits en la següent llista. Per consultar què ofereix cadascú s’ha de clicar aquest enllaç.