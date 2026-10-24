A la vida hi ha coses “que semblen infinites”, diuen els metges en un vídeo difós a les xarxes pel sindicat Metges de Catalunya (MC). L’univers, el mar, la Sagrada Família o els Rolling Stones, per exemple. “Però hi ha una cosa que no: la nostra paciència”, afegeixen. Els facultatius comencen aquesta setmana una vaga indefinida, ignorant del tot la dissolució de les corts espanyoles i la convocatòria electoral del 29 de novembre. La vaga, que arrencarà amb una manifestació que recorrerà Barcelona el pròxim dimecres, es manté malgrat que els sindicats d’àmbit estatal n’han suspès la seva. Metges de Catalunya manté intactes els arguments i avisa a Salut que no hi ha limitacions legals per renegociar a la baixa els marcs espanyols.
Els metges havien convocat una vaga a escala estatal en contra el Ministeri de Sanitat, dirigit per la màxim exponent de Más Madrid, Mónica García, integrada a les antigues llistes de Sumar. El nou estatut marc rebaixa les hores de guàrdia, però obre la porta a determinades excepcions en el cas dels metges. Els sindicats no en volen, d’excepcions, i havien dibuixat un escenari de protestes sense data final, però la convocatòria d’eleccions anunciada per Pedro Sánchez ha canviat el sentit de la lluita. Perquè, a Madrid, defensen, no hi haurà interlocutors fiables fins al març, moment en què hi ha previst una hipotètica investidura. A més, la ministra de Sanitat apunta fort com a candidata a la Comunitat de Madrid i ni tan sols va a les llistes del Front Ampli, cosa que allunya l’expectativa que repeteixi al capdavant del ministeri.
Aquest no és el cas de Catalunya. “Per molt que l’Estat digui que els metges han de treballar 24 hores, no hi ha cap normativa que impedeixi a la Generalitat, amb les competències delegades, asseure’s i pactar-ne una reducció”, comenta Xavier Lleonart, secretari general del sindicat. És a dir, Salut no pot obligar-los a treballar més hores del que marca la regulació estatal, però sí que podria fixar-ne un llindar més baix. La vaga apunta cap a l’executiu català i vol forçar una negociació, però la hipotètica creació d’un estatut català exclusiu per als metges –reclam principal de Metges de Catalunya– “és tan lluny” que el sindicat no s’aventura a dir “què hauria de passar per poder desconvocar la vaga”.
En una conversa telefònica amb El Món, Lleonart lamenta que l’última –i única– trobada entre la consellera Olga Pané i el sindicat per parlar dels motius de la vaga, el passat dijous 17 de setembre, “ha estat fum”. Aquella mateixa tarda, Metges de Catalunya va valorar “positivament” la trobada. “Vam voler ser elegants”, matisa ara Lleonart. “Després d’un any de protestes ens va preguntar què ens passava. Té un problema si no ho sap”, es queixa. El sindicat que hi ha converses “una mica més intenses” en el marc de la taula mèdica, però insisteix que Salut no els ha tornat a convocar per parlar directament dels motius de la vaga. Dies després d’aquella trobada, la conselleria tampoc s’ha presentat a la mediació prèvia a la vaga –un tràmit que coordina el Departament d’Empresa abans de fixar els serveis mínims– al·legant que cap de les reclamacions és competència seva.
MC no mirarà la participació
El model de vaga indefinida dificulta un seguiment massiu, però permet allargar el conflicte i les molèsties en el temps, tal com demostren casos recents com l’aturada a les biblioteques. Segons el Consorci de Biblioteques de Barcelona, el seguiment fa uns mesos –l’últim recompte públic és del maig– era del 26% del conjunt de la plantilla, però els tancaments d’espais han estat recurrents. L’últim escrutini de la plataforma Defensem Biblioteques BCN, publicat el 8 d’octubre, assegurava que només 5 dels 41 equipaments de la ciutat estan oberts. “A nosaltres ens interessa més que hi hagi qualitat que quantitat”, apunta al respecte Xavier Lleonart. “No té sentit difondre dades de participació, el que volem no és quantes persones hi participen cada dia com que hi hagi afectacions cada dia”, conclou. Des del sindicat també consideren que una vaga d’aquest estil permet que els treballadors se sumin els dies que millor els va, cosa que pot augmentar el volum de metges que acaben participant-hi.