Noelia Castillo, la jove de 25 anys que ha hagut d’afrontar-se al seu pare per poder morir dignament, rebrà l’eutanàsia després de 601 dies d’espera. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha avalat finalment la decisió i la jove paraplègica de Barcelona rebrà l’eutanàsia aquest dijous a la tarda. El tribunal d’Estrasburg ha ratificat la decisió de l’organisme públic que s’encarrega d’aprovar les eutanàsies, que va avalar el seu cas per unanimitat. “Ho tenia molt clar des del principi: vull morir sola i guapa”, ha apuntat la jove en una entrevista al programa ‘Y ahora Sonsoles’ d’Antena3 des de la casa de l’àvia. “No vull que em vegin tancant els ulls”.
El tribunal va acceptar-li l’eutanàsia el 2 d’agost del 2024, però el seu pare, encoratjat pel grup ultra Abogados Cristianos, va presentar una demanda per intentar aturar el procés als jutjats. “No puc més amb aquesta família, no puc més amb els dolors, no puc més amb tot el que em turmenta al cap que he viscut”, ha remarcat Castillo hores abans de morir. “Jo me’n vaig i vosaltres us quedeu amb el dolor, però tot el dolor que he patit durant aquests anys. Vull marxar en pau, deixar de patir, sense més ni més. La felicitat d’un pare, una mare o una germana no ha d’estar per sobre de la felicitat o la vida d’una filla”, ha afegit.
🟠 Noelia confiesa cómo ha planeado el día en el que recibe la eutanasia.— Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 26, 2026
Al completo. #YAS ▶️ https://t.co/7lpq3KzRBH pic.twitter.com/gknlSyynlo
Periple judicial
Les demandes per aturar el procés mai han prosperat. El jutjat contenciós de Barcelona va avalar la decisió, el mateix que va fer posteriorment el Tribunal Superior de Catalunya (TSJC). Abogados Cristianos va elevar el cas al Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. En tots els casos, la justícia ha entès que Noelia Castillo està plenament capacitada per rebre l’eutanàsia. El mateix que apunta ara el TEDH. Durant tot aquest periple, Castillo ha relatat pressions de la seva família i acusacions de “no tenir cor”. Més d’un any i mig més tard, deixa anar que vol morir sola i en pau.
La llei va aprovar-se al Congrés dels Diputats el 18 de març de 2021, amb els vots a favor de totes les forces presents a l’hemicicle la passada legislatura excepte el Partit Popular i Vox. L’eutanàsia va entrar en vigor el juny de 2025. El cas de la Noelia Castillo és el primer a tot l’Estat que acaba als tribunals.